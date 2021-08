Camorra sotto assedio: da Maria Licciardi a Raffaele Mauriello, arrestati cinque latitanti in un mese

E quattro, anzi cinque. Giornata piena sul fronte dei successi investigativi e della cattura dei latitanti di camorra: i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno catturato in Spagna il 34enne Gennaro Esposito, napoletano, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella. L’uomo è finito in manette l’altra notte a Barcellona. Cadono nella rete come le ciliegie maggioline i latitanti napoletani: terribile, per loro, quest’ultima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati