La svolta: no della Campania agli animali nel circo

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 00:00

Niente più tigri, elefanti, cavalli e altri animali al circo. Il Consiglio regionale ha approvato ieri all’unanimità la mozione ad hoc presentata dal consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: «Grande giornata per chi ama gli animali - spiega lo stesso Borrelli - L’obiettivo è azzerare gli spettacoli con gli animali entro due anni. Siamo tra i primi in Italia a promuovere un’iniziativa del genere e già in queste ore mi hanno contattato esponenti di altre regioni, come le Marche,...