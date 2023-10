Due nomine su tre portate a casa: il nuovo garante dei minori e il garante degli animali. L’ultima, quella del difensore civico, su un nome che sarebbe stato indicato direttamente dal governatore Vincenzo De Luca, è l’unica su cui non si trovano i numeri. E spuntano anche voti in libertà che sono il segnale di alcuni mal di pancia in maggioranza. Il tutto mentre l’opposizione va all’attacco per la mancata discussione di mozioni e ordini del giorno. Eccola l’estrema sintesi del consiglio regionale di ieri. Andiamo con ordine. La giornata inizia a mezzogiorno quando i capigruppo di maggioranza si incontrano per trovare l’intesa sulle tre nomine. Intesa trovata in poco tempo, si dice. Eppure nelle votazioni qualcosa non va.



La prima nomina è quella del garante degli animali. È il veterinario Giovanni Ferrara, già garante della provincia di Caserta, a spuntarla con trenta voti battendo alla prima votazione Vincenzo Desidery (dieci voti) e Stella Cervasio (ex garante del Comune di Napoli, tre voti). Si passa poi al garante dell’infanzia. Una nomina su cui non erano mancate le liti in maggioranza tra i sostenitori di Giovanni Galano, spinto soprattutto dall’area centrista e moderata della maggioranza, e quelli di Nicola Caprio. Alla fine l’intesa si è trovata su Galano, già vicedirettore del presidio sanitario Napoli Est, e vicepresidente della Onlus “Figli in famiglia”. Ben 35 le preferenze ottenute. Solo sette vanno a Caprio, cinque all’uscente Giuseppe Scialla e una ad Annamaria Minicucci. Anche in questo caso basta la prima votazione per portare a casa la nomina. «Sono onorato della nomina - le prime parole di Caprio - È un compito che va al di là dei colori politici e delle appartenenze».

Se per le prime due nomine è bastata una sola votazione, per il nuovo difensore civico non ne bastano tre: non si trova la maggioranza dei due terzi per Bruno De Maria, nome che sarebbe stato espresso direttamente da De Luca ai consiglieri di maggioranza. De Maria, infatti, si ferma a 30 preferenze: elezione rinviata alla prossima seduta quando sarà sufficiente la maggioranza semplice. In maggioranza c’è chi fa notare che su tre votazioni è proprio sul nome indicato da De Luca non si trova la quadra. Se da un lato è vero che per le altre due nomine alcuni voti sarebbero arrivati anche dall’opposizione, è vero pure che qualche mal di pancia è emerso. Nel corso delle votazioni, infatti, nell’urna è stato votato almeno due volte Caprio, che era candidato però come garante dell’infanzia.

Prima delle nomine, però, l’ordine del giorno prevedeva la discussione di alcune mozioni. In avvio della seduta il capogruppo del Pd Mario Casillo ha chiesto l’inversione dell’ordine del giorno: prima le nomine e poi le mozioni. Peccato, però, che la riunione era stata convocata solo per due ore: dalle 14 alle 16. Alla fine il tempo per le altre discussioni non c’è. «Avevamo presentato mozioni fondamentali, come quella sull’inceneritore di Acerra o per gli ex percettori del reddito di cittadinanza, ma la maggioranza ha scelto di occuparsi unicamente delle nomine», dice Gennaro Saiello (M5S). Il numero uno della Lega Severino Nappi aveva presentato invece una mozione sull’Eav: «In aula, evidentemente, si preferisce distribuire nomine». Approvate, invece, le modifiche alla legge per lo psicologo scolastico. «Sono osservazioni che a nostro parere non erano importanti ma per non bloccare l’iter abbiamo preferito modificare la norma», spiega Bruna Fiola (Pd).