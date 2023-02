La vita dei partiti interessa sempre meno i cittadini. Prevalgono delusione, disaffezione, disinteresse. Il senso comune sostiene che i partiti siano ormai circoli chiusi nei quali poche oligarchie decidono organigrammi, candidature e ruoli di responsabilità. In linea di massima, dunque, i partiti non sono più percepiti come luoghi dove confrontarsi, dialogare, discutere, crescere, ma cinghie di trasmissione tra piccoli gruppi di potere organizzati e le istituzioni.

Ovviamente c’è qualcosa di vero, in questa lettura disincantata, ma quanto più i cittadini si terranno alla larga dai partiti, tanto più cresceranno derive oligarchiche e, di conseguenza, astensionismo, una subdola malattia della democrazia che va trattata con seria preoccupazione.

In Campania il partito che in questo momento ha le maggiori responsabilità di governo è il Pd. Un partito complesso, ideologicamente plurale, dilaniato sin dalla nascita da correntismi, divisioni e leaderismi. Dopo anni di crisi e di debolezza, però, ora pare che il Pd campano stia ritrovando una qualche forma di solidità.

Le indicazioni di Rosetta D’Amelio alla segreteria regionale e di Peppe Annunziata alla Federazione provinciale di Napoli delineano un percorso frutto di un difficile equilibrio tra “mozioni”. E questo è un bene, perché il Pd campano non può continuare a essere commissariato o cinicamente depotenziato, ma deve essere messo nella condizione di sostenere e supportare politicamente nel miglior modo possibile tutti gi amministratori locali – dai comuni alla Regione – in un momento difficile per i bilanci comunali, in questo passaggio cruciale della gestione dei fondi del Pnrr e nella battaglia sull’autonomia differenziata, che si preannuncia durissima.

Qualche esponente del Pd ha tentato di continuare con le solite polemiche su chi ha vinto e chi ha perso tra la “mozione Schlein” e la “mozione Bonaccini”, magari insistendo su una presunta divaricazione – numericamente inconsistente – tra il Pd metropolitano e quello regionale. Queste scaramucce sono uno dei motivi della sua crisi. La forza di Napoli è anche la Campania, e la forza della Campania è anche Napoli. Sembra una tautologia, ma troppi napoletani si sentono ancora distanti da un sentimento che potremmo definire campano, e troppi campani si approcciano a Napoli con eccessive diffidenze e pregiudizi. In quest’ottica il vecchio schema duale adottato dal Pci (la segreteria regionale ai “massimalisti”, la segreteria cittadina ai riformisti) andrebbe superato per sempre concettualmente, perché davvero senza Napoli la Campania è più debole, e viceversa.

I più importanti amministratori campani sono tutti del Pd. E se non hanno un partito forte alle spalle, allora sono costretti ad affidarsi a gruppi di potere, a clientele, a filiere corte, a virare l’azione amministrativa in direzione del consenso elettorale. Invece più un partito di maggioranza è forte, radicato, coeso, partecipato, credibile e autorevole, e più le derive personalistiche si attenuano. Ma ad attenuarsi non sono soltanto i leaderismi, ma anche l’ossessione del consenso, perché il consenso elettorale è qualcosa che dovrebbe toccare, appunto, ai partiti.

Rosetta D’Amelio è donna di larga e comprovata esperienza politica e amministrativa. Ritenerla eterodiretta sarebbe un grave torto alla sua storia, ma anche alla possibilità – urgente e necessaria – per il partito di costruire un consenso più largo e partecipato. Purtroppo c’è solo un modo per depotenziare invitabili leaderismi e personalismi: allargare la base del partito, aprirlo a nuove energie, governarlo rigorosamente, renderlo realmente aperto ai cittadini.

Senza partiti forti le democrazie sono più deboli. Perché da un lato attenuano gli istinti oligarchici o leaderistici, e dall’altro riducono l’astensionismo.

I peggiori nemici dei partiti, infatti, sono proprio i signori delle tessere e i capi corrente, che hanno solo da guadagnarci ad agire all’interno di partiti deboli i cui iscritti siano pochi e “governabili”.

Ecco perché la ritrovata unità del Pd campano va salutata con favore, perché questo partito, comunque la si pensi politicamente, ha la concreta possibilità di migliorare l’azione politica di chi governa in Campania in questo momento, e di spezzare almeno un poco le brutte logiche clientelari che minano alla radice la fiducia dei cittadini.

Se gli amministratori dovranno dare conto a un partito forte, e questo partito sarà autorevole, la politica campana nel suo insieme non potrà che trarne beneficio.