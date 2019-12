Campania, bilancio in aula: pronto lo sconto per il bollo auto

Ultima manovra economica per De Luca prima delle regionali. Arrivano oggi in Aula l’esame dell’aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione e il bilancio preventivo 2020-2022. Tanti i punti ritenuti strategici dalla giunta regionale in questa legge di stabilità da 33 miliardi circa, di cui 11 per la sanità, per il solo 2020.

Bollo auto, arriva PagoPa: dal 2020 si pagherà solo online. E il costo sale

I FINANZIAMENTI

Previste molte spese per il sociale, la cultura e l’arte. Si vai dai 3 milioni stanziati per la Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, 3 milioni per il funzionamenti degli asili nido, 5 milioni e 770mila euro per il Teatro San Carlo, 500mila euro per il funzionamento della funicolare di Montevergine, 140mila euro per esonerare gli studenti di Ischia (colpita dal terremoto) dalla tassa universitaria, 200mila euro ai Comuni per consentire lo sport ai minori, 100mila per costruire aree verdi destinate ai disabili, 3 milioni per Città della Scienza, 5 milioni per dar vita al Polo ambientale che fonde Sma e Consorzi di bacino. Ma c’è anche una misura che riguarda i contribuenti in prima persona: la tassa automobilistica costerà il 10 per cento in meno se pagata con domiciliazione bancaria «volta a conseguire obiettivi di certezza e tempestività nell’incasso del tributo, mitigando la tendenza favorita anche dalla riduzione degli oneri sanzionatori, a dilazionare nel tempo l’esecuzione dei versamenti». Come dire, se pagate subito pagate di meno e le casse della Regione ne beneficiano sicuramente. Per l’assessore regionale al Bilancio Ettore Cinque il disegno di legge presentato dalla Giunta parte dal rifinanziamento di leggi fondamentali con un futuro da prospettive più rosee dal punto di vista dei conti. «Va evidenziato che la Corte dei Conti ha parificato il bilancio 2017 e 2018 - commenta Cinque - Con questo passaggio abbiamo completato finalmente il recupero nell’approvazione dei rendiconti. A luglio 2015 l’ultimo consuntivo approvato era il 2012, mai parificato dalla Corte dei Conti». Quanto alla fine del commissariamento della sanità, per l’assessore al bilancio «se come spesa corrente vale ancora il 70 per cento, certamente adesso cambieranno le modalità di utilizzo delle risorse con maggiori spazi di manovra».

LE OPPOSIZIONI

Il clima sarà teso oggi in Consiglio regionale. Lo preannuncia il capogruppo di Forza Italia Armando Cesaro: «Ho presentato migliaia di emendamenti, perché ci troviamo di fronte una manovra di De Luca che come al solito galleggia senza andare nello specifico delle questione serie. Farò ostruzionismo, se vogliono approvare il bilancio mettessero la fiducia e passiamo la Vigilia di Natale in aula». Nel merito, il capogruppo azzurro anticipa di aver sollecitato un intervento «per salvare le Terme di Castellammare di Stabia». L’altra opposizione, quella grillina, focalizza l’attenzione su alcuni temi caldi. «Le centrali operative del 118 non sono in grado di geolocalizzare chi chiama per chiedere aiuto, come è successo la scorsa estate al povero giovane francese, Simon, morto sui sentieri impervi del Cilento. Per questo ho presentato una proposta per attivare la geolocalizzazione - annuncia Valeria Ciarambino - Ho inoltre chiesto di attivare borse di specializzazione aggiuntive, finanziate dalla Regione per formare più medici d’emergenza, e di adeguare il numero di ambulanze soprattutto nelle aree interne, dove la viabilità è pessima e i tempi di percorrenza sono più lunghi. Queste ultime proposte sono state bocciate in Commissione dalla maggioranza di De Luca», ha fatto sapere. Per il collega Luigi Cirillo «a fronte dell’evidente carenza di residenze universitarie che costringono gli studenti a rivolgersi al mercato privato che in alcuni casi specula sulle necessità dei nostri studenti, la Regione deve fare la sua parte. Ho chiesto quindi di stanziare 10 milioni di euro per la realizzazione e il rifacimento delle residenze universitarie». Chiede infine «una risposta forte al comparto bufalino sostenendo gli allevatori campani che sono stati vittime di abbattimenti dei capi a causa dei focolai di brucellosi e tbc» il consigliere regionale Gianpiero Zinzi di “Cambiamo” con l’istituzione di un «Fondo regionale per la ripopolazione bufalina» finanziato con sei milioni di euro per i prossimi tre anni.



