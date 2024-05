Anzi, di più: è un imperativo categorico. Per farlo è necessario mettere in campo ogni strumento di vigilanza attiva che aiuti i cittadini a convivere con il fenomeno del bradisismo. Perché, come abbiamo già detto e ribadiamo oggi, se sottovalutare il pericolo è un errore grave, cedere al panico sarebbe un errore imperdonabile.

Barra dritta, insomma, sulle decisioni pratiche, operative e concrete. È il momento dell’assunzione di responsabilità a tutti i livelli, a cominciare dal governo centrale, che proprio ieri, aderendo alla richiesta del governatore De Luca, ha disposto la mobilitazione straordinaria della Protezione civile a supporto della Campania. Il che vuol dire che sin dalle prossime ore verrà effettuata una ricognizione delle reali necessità di protezione civile del territorio, con un rafforzamento immediato del numero dei vigili del fuoco in azione, che potranno arrivare nelle zone colpite dal bradisismo da tutto il territorio nazionale.

Ai cittadini dei Campi Flegrei, che desiderano restare nelle proprie case in condizioni di sicurezza, arriva un messaggio chiaro, che per una volta vede le istituzioni parlare la stessa lingua: il bradisismo c’è e bisogna convivere con esso, la fase attuale può durare per mesi e per questo è necessario gestire e organizzare l’emergenza: a cominciare dal monitoraggio degli edifici e dalla loro messa in sicurezza.

La mobilitazione straordinaria della Protezione civile servirà ad assicurare l’assistenza ed il soccorso agli abitanti dei territori coinvolti. Abitanti che, va detto in modo chiaro, vanno aiutati e non colpevolizzati: nessuno può scegliere il proprio luogo di nascita e non tutti possono modificare il proprio luogo di residenza e trasferirsi altrove, lontano dai vulcani, dalla sensazione di pericolo imminente e da quest'ansia intermittente che toglie il fiato. Per questo motivo è necessario procedere per step. Il prossimo step, dopo il doveroso coinvolgimento delle strutture di Protezione civile a livello nazionale, dev’essere quello di lavorare a una attenta ricognizione delle risorse finanziarie per gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e delle abitazioni private.

Senza dimenticare la lotta all'abusivismo che troppo a lungo, in quella terra meravigliosa e fragile, è stata trascurata. Per gestire l'emergenza occorre un approccio pragmatico, è questo il ruolo della politica. Ai geologi e ai vulcanologi, e solo a loro, spetta invece il compito di monitorare il terreno, e comunicare puntualmente ai cittadini i risultati dei monitoraggi. Ci sembra che le sentinelle che sorvegliano i Campi Flegrei lo stiano facendo. È la migliore risposta contro la fabbrica delle paure e degli allarmismi inutili.