Domenica 3 Giugno 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 22:57

Curare il tumore al polmone senza la chemioterapia. È una prospettiva che, a tempi brevi, potrebbe diventare realtà per 4 pazienti su 10, e questo grazie alla nuova arma dell’immunoterapia di precisione, ovvero utilizzando i farmaci innovativi mirati a risvegliare il sistema immunitario contro il cancro in combinazioni «a misura di paziente», sulla base cioè delle caratteristiche del tumore del singolo individuo. Precisione e personalizzazione sono le nuove parole d’ordine nella sfida al tumore, con una strategia che non prevede armi letali non intelligenti ma armi che rieducano l’organismo a combattere il cancro con le difese naturali, il sistema immunitario dell’organismo, che all’inizio sono imbrogliate dal cancro stesso. Ora si sa come far in modo che l’imbroglio salti. Quando? Tra 10-15 anni? No. Da subito. Molecole adatte a questa strategia sono già approvate e test genetici per mirare al target giusto anche.È lo scenario delineato dagli oncologi in occasione della presentazione del nuovo test TmbMB (Tumor mutational burden) in grado di fotografare in modo completo le alterazioni molecolari del tumore analizzando fino a 500 geni e, sulla base di ciò, aprire la strada alla migliore immunoterapia per quel singolo paziente.