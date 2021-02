CantaNapoli, fenomenologia ​della lingua ritrovata

La lingua della canzone napoletana vince un’altra volta. La prima volta successe nell’era d’oro dei Bovio e Di Giacomo, quando i più grandi musicisti, da Tosti a Costa, peraltro «forestieri», imposero al mondo melodie per versi diventati entrambi immortali. Poi quell’arte colta e popolare declinò con l’avvento del disco, che tolse potere agli editori ed accentrò il potere nelle mani di un’industria che, pur nata (anche) a Napoli, la abbandonò.

Per decenni, per almeno mezzo secolo, il dialetto, che un tempo era passaporto di internazionalità, divenne un peso, una jattura: a Sanremo era vietato usarlo, o bisognava annacquarlo, nelle radio - anche in quelle veracissime - non veniva trasmesso, nelle tv - pessimi amarcord - tantomeno. Persino il padre della nuova canzone napoletana, quel Pino Daniele di cui oggi tutti si gloriano, ebbe problemi, cogliendo il vero successo mainstream in italiano, lingua che i suoi discografici avrebbero preferito frequentasse sempre, anche a rischio di non scrivere «Napule è», «Je so’ pazzo» o «Donna Cuncetta».

Poi, lentamente, qualcosa è cambiato, e, insieme ai tanti muri caduti nello scorso millennio, è andato in frantumi anche quello del razzismo canoro. Si è iniziato da lontano, togliendo mattone dopo mattone.

Roberto Murolo e Mia Martini, grazie all’Enzo Gragnaniello di «Cu’mme», hanno riportato la poesia vesuviana in hit parade come il Lucio Dalla di «Caruso», ma era ancora la rondine che non fa primavera. Hanno faticato a farsi ascoltare gli Almamegretta, i 99 Posse e i 24 Grana, hanno dovuto accontentarsi di letture massmediatiche folkloristiche i neomelodici, ha dovuto accettare l’italiano per la sfida festivaliera Gigi D’Alessio... Poi... forse sono stati i rapper, forse i trapper, forse Liberato, forse l’effetto «Gomorra», forse la nuova vetrina audiovisiviva che ha accompagnato l’esplosione turistica prepandemica della nostra città, anche se ancora non ci siamo ripigliati «tutto chello che è ‘o nuostro», ovvero il primato della canzone.

Ma iniziamo ad andarci vicino: «M’ manc», terzo brano più ascoltato del 2020, metteva insieme un napoletano doc, come Geolier, insieme a Shablo, vero protagonista del pezzo, e Sfera Ebbasta, che napoletani non sono, ma hanno consapevolezza di come «suoni» il napoletano, di come la melodia e i groove vesuviani abbiamo (ri)conquistato un hype vincente. Ricordate Giovannino D’Anzi? La sua «’O mia bela Madunina» iniziava così: «A diesen la canzon la nass a Napuli/ e certa g’han minga tutti i tort/ Surriento, Margellina tutt’i popoli/i avran cantà on milion de volt». Oggi, anche senza panorami da cartolina, ragazzi che rispondono al nome del già citato Geolier, di La Nina, di Svm, di Nicola Siciliano, di Andrea Sannino («Abbracciame» è un «case» da studiare) possono incassare quanto seminato dai protagonisti della stagione del neapolitan power e da tutti gli americani di Napoli, verso cui non mancano di dichiarare smisurato affetto e stima. Il ritorno a casa di Giovanni Pellino, da Scafati, alias Neffa, che mai prima di oggi aveva cantato in napoletano, il lavoro di talent scout sul territorio - e in dialetto - di star come Luche’ e Rocco Hunt, che sta per lanciare la sua etichetta discografica alla ricerca di nuovi talenti campani, sono ormai più di una rondine, potrebbero fare presto primavera.

E sarebbe bello se la presunta cultura alta napoletana e campana tutta se ne felicitasse, facesse sistema, sapesse reclamare anche questo primato, insieme a quello delle fiction dove Maurizio de Giovanni impera tra Saviano e la Ferrante, reclamando l’attenzione per il tesoro melodico del passato (la canzone napoletana non è ancora protetta dall’Unesco, il canto a tenore sardo e i muretti a secco sì) e illuminando il tesoro ritmicomelodico contemporaneo.

CantaNapoli, Napoli ritrovata con la sua lingua, la lingua della canzone, classica, moderna, futuribile.

