Napoli: concertone in piazza del Plebiscito, corsa contro il tempo per i permessi

Tutto pronto per il concertone di Capodanno di piazza Plebiscito. Con un piccolo giallo dell’ultima ora: ieri sera mancavano ancora i permessi per i palchi. Una corsa contro il tempo, che dovrebbe portare oggi gli organizzatori a sbrogliare il bandolo della matassa. Appuntamento questa sera alle 22 con il neocittadino napoletano (ieri gli è stata consegnata la cittadinanza onoraria) Stefano Bollani. Il pianista e compositore aprirà il concerto sulle note di Renato Carosone, in occasione del centenario della nascita di uno degli artisti simbolo della cultura musicale napoletana. A seguire protagonista sul palco sarà Daniele Silvestri: il cantautore romano si produrrà in una esibizione live con la sua band. Sarà affidato al rapper di Montecalvario, Livio Cori, il compito di riportare il pubblico del Plebiscito «a casa». Cori si esibirà intorno alla mezzanotte con due brani, accompagnato dal deejay italo-eritreo Jesa. Il concertone, al quale prenderanno parte anche Nicola Siciliano e il jazzista napoletano Walter Ricci si chiuderà all’una.

Terminato l’evento di Piazza del Plebiscito, i festeggiamenti si sposteranno sul Lungomare, dove intorno alle 2 del mattino ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio da Castel dell’Ovo. E poi via alla discoteca più grande d’Europa. Quattro i palchi, come avvenuto gli altri anni. In piazza Vittoria, capitanata da Ivan Granatino, si esibirà una crew dell’underground napoletano: Federico dì Napoli, Moderup, Marco Calone, Paki G., V Moster, Marsica, Bles. A Rotonda Diaz la musica e le calde sonorità dance del party Muevelo. In via Partenope, ritmi calienti del Sudamerica con Gino Latino, mentre al Borgo Marinaro musica revival con Ivano Petagna e Marco Pesacane. A Radio Kiss Kiss, l’onore e l’onere di organizzare la festa di San Silvestro all’ombra del Vesuvio. Il palco multi direzionale, che sarà ampio 40 metri e darà risalto alla piazza, con oltre 200 mq di Led, è stato posizionato alle spalle della Basilica di San Francesco di Paola, di fronte Palazzo Reale. Previsto un gioco di luci, così da illuminare tutto il colonnato della piazza. La metà del budget è stata spesa per palchi e luci. Ieri sia il sindaco de Magistris, che l’assessore ai Giovani Alessandra Clemente hanno inviato un messaggio per dire «no ai fuochi d’artificio illegali».

La piazza sarà blindatissima.e controlli di prefiltraggio ai due ingressi: quello di piazza Trieste e Trento e via Cesario Console. Per quanto riguarda i mezzi pubblici previsti – almeno sulla carta - i prolungamenti dell’Anm per tutta la notte. No stop per la metro linea 1 e le funicolari di Chiaia e Centrale (per consentirli sono stati stanziati oltre 200mila euro). Quelle di Montesanto e Mergellina effettueranno l’ultima corsa alle 19,40. Per i bus l’ultima corsa dal capolinea partirà alle 19 e la fine del servizio è prevista per le 20. Sospesi i servizi notturni. Ascensori aperti dalle 8 alle 14,30. I parcheggi Anm saranno invece disponibili nei punti di interscambio con la metro: Argento, Brin, Chiaiano, Colli Aminei, Frullone, Spalti Municipio. Domani invece il servizio metropolitana linea 1 si interromperà alle 13,30 per riprendere alle 16,30 fino alle 23,30. Le funicolari di Montesanto e Mergellina per il 1 gennaio chiuderanno alle 13, così come la Centrale e Chiaia, che verrà però riaperta alle 16,30 fino alle 23,30.

Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni legate alla notte di San Silvestro sia in Piazza del Plebiscito che sul Lungomare, è stata istituito un particolare dispositivo di traffico. Dalle 18 di oggi, fino a cessate esigenze domani verrà istituito il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine: nelle carreggiate di Piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter e in via Vittorio Emanuele III e via S. Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento. Stesso vale per via Solitaria, piazzetta Salazar, Rampe Paggeria, via Cesario Console, piazza Santa Maria degli Angeli, via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia, in via Ammiraglio Ferdinando Acton nel tratto compreso tra l’ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro, in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope, in via Alessandro Dumas padre; in via Orsini nel tratto che adduce a via Partenope, in Borgo Marinari, in via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio, in via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento. Sospesi i parcheggi taxi in via San Carlo, via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope e in piazza Carolina; la pista e i percorsi ciclabili nei tratti interessati dalle manifestazioni.



