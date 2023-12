Il Capodanno ’24 napoletano sarà «un’anticipazione di Sanremo». A usare questa formula è Ferdinando Tozzi, delegato all’industria musicale e all’audiovisivo per il Comune, ieri alla conferenza stampa di presentazione in sala giunta della 4 giorni di eventi previsti tra 29 dicembre e primo gennaio. Stando ai nomi che animeranno piazza del Plebiscito per il concertone, le parole di Tozzi non sono lontane dalla realtà: i cantanti scelti mesi fa dal Comune saliranno tra pochi mesi sul palco dell’Ariston. Rose Villain e The Kolors, che affiancheranno tra gli altri Enzo Avitabile e Arisa, sotto il coordinamento di Peppe Iodice. Come Sanremo, «il Capodanno napoletano attirerà il pubblico dei più giovani», aggiunge Tozzi. Per la prima alba del nuovo anno, poi, sarà allestito un dj-set a Rotonda Diaz che il sindaco Gaetano Manfredi ha definito «molto ricco».



«Suoni e luci di Napoli»: così si chiama la 4 giorni di eventi che inizierà il 29. Ad aprirla sarà il maestro Carlo Morelli, con “La musica in carcere” per i detenuti di Poggioreale. Alle 15, i piccoli pazienti del Santobono riceveranno la visita del sindaco e una delegazione di cantanti. Il 30 dicembre andrà in scena il “Capodanno per bambini” al Maschio Angioino: la fortezza offrirà giochi, spettacoli e intrattenimento. Poi, dalle 20 del 30, il Plebiscito ospiterà uno degli eventi clou del calendario, rivolto a teen-ager e in qualche caso agli under 30: musica urban, rap e trap. Sul palco Rose Villain, Andrea Settembre da X Factor, Plug, Lele Blade, Mv Killa, Yung Snapp, Niko Beatz, Enzo Dong, Nto, Coco, Lda, Vale Lambo. La serata sarà aperta dai vincitori di “Giovani promesse di città della musica”, selezionati da Geolier, Luché e Chiummariello. Passiamo al concertone: il 31, dalle 21, al Plebiscito si esibiranno Enzo Avitabile e i Bottari, The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax e altri. La serata sarà condotta da Iodice, Decibel Bellini, poi da Francesco Mastandrea e Francesco Procopio.

Dalle 23.30 alle 6, spazio al dj-set a Colonna Spezzata, in piazza Vittoria, con un format Drop anni ’90 con Dj Cerchietto, Danilo De Santo, Irene Ferrara e il vocalist Goldie Voice.Dalle 16 alle 20, sempre a Colonna Spezzata, ci sarà la Napoli jam Session a cura di Max Jovine, bassista dei 99 Posse, con 30 cantanti della nuova scena musicale napoletana.Alle 18, il tradizionale concerto di musica classica, omaggio al maestro Roberto De Simone, “Natale a Napoli alla Corte di Carlo di Borbone” con l’orchestra La Nuova Polifonia diretta da Alessandro De Simone e il coro Ensemble Vocale.

«Capodanno a Napoli sarà tanta buona musica, ma anche occasione per esprimere solidarietà e valorizzare i talenti giovani del territorio - commenta Manfredi - Continueremo con il progetto avviato da “Napoli Città della Musica” per lo sviluppo di una comunità consapevole che sappia custodire la tradizione guardando al futuro».

Capodanno a parte, il sindaco si sofferma sul trasporto pubblico: «Siamo in fase di trattativa, ma dobbiamo garantire i prolungamenti nella notte di Capodanno. Ci saranno fuochi d’artificio a Castel dell’Ovo, e non solo. È stato un anno di grande ripresa: i numeri dell’economia, nonostante la crisi generale, sono buoni non solo per il turismo ma anche su export e manifattura. Napoli lavora e cresce. Il ’24 sarà ancora più importante, con l’apertura di tutti i cantieri del Pnrr e delle stazioni metro. Se mi rimprovero qualcosa? Abbiamo un grande piano su strade e parchi, con ingenti risorse, ma abbiamo avuto un po’ di ritardi per i percorsi autorizzativi. Recupereremo nel ’24». «Abbiamo puntato in tempi non sospetti su Rose Villain e The Kolors - aggiunge Tozzi - due big di Sanremo ’24, così come su Geolier, altro big di Sanremo, giurato del contest. Valorizzeremo i nostri talenti con 3 contest».