La follia può avere molti volti e assumere i contorni di due centauri che si sfidano in una allucinante gara di velocità. Ma il “gioco” stavolta è costato caro a due dei quattro ragazzi di Anacapri, protagonisti della bravata commessa tre sere fa sull’Isola Azzurra: identificati dai carabinieri della locale stazione, ora dovranno pagare una multa salata e rinunciare a commettere di nuovo il fatto.



Come sempre più spesso succede, la smania di voler comparire, di farsi notare, pubblicando talvolta anche comportamenti che arrivano a sfiorare i limiti dei codici (in questo caso a infrangere quello stradale) è stata fatale e anche grazie alla pubblicazione di quella gara di velocità su strada su TikTok i militari hanno avuto gioco facile nella individuazione dei responsabili.

Gli identificati sono quattro - tutti maggiorenni di età compresa tra i 19 e i 22 anni - ma la sanzione è scattata solo nei confronti di chi si è messo in sella a potenti moto tirandole al massimo, e raggiungendo in alcuni tratti addirittura i 165 chilometri orari. Una follia, appunto: una sfida portata al limite e che avrebbe potuto determinare conseguenze anche tragiche. Non è escluso che il gruppetto avesse già in altre occasioni organizzato analoghe sfide su strada.

Per farsi un’idea di ciò che è accaduto bisognerebbe vederle, quelle immagini che immortalano uno dei due sfidanti che ha evidentemente posizionato una telecamerina sul casco in modo tale da riprendere tutte le fasi della corsa proiettandole poi come se si stesse guardando un videogioco.

Il tratto scelto per essere trasformato in un velodromo è stato quello che dal Faro di Punta Carena si snoda lungo via Nuova del Faro. Il video inizia con lo “start”, che viene dato da un terzo giovane: è notte fonda, la zona è deserta e i due centauri vengono inquadrati di spalle, già a bordo dei loro bolidi a due ruote. «Tre, due, uno, via!»: e inizia la sfida.

A questo punto le immagini vengono rilanciate da una camera presumibilmente installata sulla parte anteriore del casco di uno dei contendenti, e quei fotogrammi scorrono fino a documentare la grande follia. Sul rettilineo di partenza i motociclisti danno potenza ai motori, vince chi completa il percorso nel minore tempo; e questo induce a dare sempre più gas, al punto di arrivare a 165 chilometri e a imboccare curve inclinando al limite il mezzo.

Quelle moto sono diventate due schegge. Il video pubblicato su Tik Tok da un ragazzo dura poco meno di un minuto, e viene accompagnato in sottofondo da un jingle, quasi si trattasse di uno spot pubblicitario. Inutile aggiungere che se lungo quel percorso fosse sbucato un pedone, un altro mezzo, un bambino o un animale il finale sarebbe stato ben più tragico.