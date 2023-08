«Capri è una delle eccellenze italiane e siamo determinati a dare il meglio di noi per contribuire a dare l’immagine migliore possibile dell’Italia attraverso le nostre bellezze e la nostra accoglienza. Sarà un summit unico al mondo». La voce del sindaco di Capri Marino Lembo è quella di uomo eccitato all’idea di ospitare da primo cittadino della sua isola il G7 dei ministri degli Esteri. L’annuncio del summit, dato dal numero uno dal vicepremier Antonio Tajani in un’intervista al “Mattino”, è stato accolto con emozione da tutta l’isola e il primo cittadino esprime la soddisfazione di tutti i capresi: «Sarà una vetrina unica per la nostra isola».

APPROFONDIMENTI Tajani: «Il G7 degli Esteri a Capri. A settembre tavolo con le banche, cambieremo la tassa sugli extraprofitti» Controlli sulle barche tra Capri e Sorrento con l'alcol test Operazione Capri pulita, stop agli “inquinatori”

In effetti dal primo gennaio 2024 all’Italia toccherà la presidenza del forum intergovernativo che riunisce i sette Paesi più industrializzati del mondo ed ospitare uno dei principali incontri preparatori al summit dei Capi di Stato, quello dei ministri degli Esteri, è una grande chance per la comunità caprese, per tutta l’area metropolitana di Napoli e l’intera Regione. Per motivi organizzativi e di sicurezza restano top secret date ufficiali e location, tra l’altro non ancora tutte definite. Sicuramente l’evento si terrà in primavera, probabilmente attorno al 20 aprile. L’organizzazione, per un summit di questo livello, va articolata ancora nel dettaglio anche se i primi sopralluoghi per verificare gli aspetti principali relativi alla sicurezza e all’organizzazione sono già stati effettuati dagli uomini del Governo che hanno verificato che l’isola avesse le carte in regola per poter ospitare l’appuntamento. Quanto alla procedura dal punto di vista burocratico, ora la Presidenza del Consiglio dovrà vidimare la scelta di Tajani che annuncerà poi ufficialmente, con una lettera agli ministri degli Esteri dei sette Paesi, il luogo e la data dell’evento. La scelta di Capri, comunque, è ormai presa.

Sindaco, come è nata l’idea di fare il G7 a Capri?

«Nei mesi scorsi avevo già espresso al vicepremier Antonio Tajani, amico della nostra isola che ringrazio e con il quale siamo costantemente in contatto, la disponibilità e la volontà di organizzare questo evento. Siamo felici e orgogliosi come capresi di questa grande occasione».

Cosa rappresenta questo evento per l’isola?

«Questo summit può essere una grande vetrina per Capri. È la dimostrazione che l’isola è efficiente e può accogliere questi grandi eventi di portata mondiale. Ed è anche la conferma che siamo una delle eccellenze del Paese per ospitalità visto che veniamo scelta per un summit di questa rilevanza. Vogliamo fare il nostro meglio per dare lustro all’Italia intera. Il semestre italiano è un momento importantissimo e abbiamo voglia di rappresentare la meglio tutto il Paese. Daremo il massimo di noi stessi. La nostra isola è storicamente un punto di incontro e di eccellenza mondiale. Siamo già al lavoro e in sintonia con il Governo Italiano per fare in modo che quello di Capri sia un appuntamento memorabile».

Dal punto di vista organizzativo l’isola è pronta?

«Sono certo che ci faremo trovare pronti. Sono già stati effettuati i primi sopralluoghi per verificare la qualità dei nostri alberghi, gli approdi e gli aspetti logistici legati ai trasporti e per verificare tutti i fattori relativi alla sicurezza e le risposte che abbiamo dato hanno portato alla conferma che Capri si presta perfettamente per poter ospitare questo tipo di eventi. Il ministero e il Governo stanno seguendo tutta la preparazione dell’evento e c’è già stato un primo tavolo in Prefettura per stabilire i primi aspetti organizzativi».

Le location sono già state stabilite?

«Sulle location in cui si svolgerà l’evento e su eventuali visite da mettere a punto tutto è in mano alla macchina organizzativa del Governo e per ora non posso sbilanciarmi».

Ma porterete i ministri a visitare le vostre perle come la Grotta azzurra, i Faraglioni, i Giardini di Augusto oppure via Krupp: la strada scenografica riaperta solo un mese fa dopo nove anni potrebbe essere l’ideale per una foto opportunity. Non trova?

«Ripeto, per motivi di sicurezza non possiamo sbilanciarci. Certamente il nostro obiettivo è quello di mettere in mostra quanto di meglio la nostra isola può offrire».

Immaginate eventi preparatori che possano organizzarsi prima del summit?

«Al momento vorremmo invitare il ministro Tajani a Capri a settembre per un incontro con il consiglio comunali di Capri ed Anacapri. A livello locale c’è il massimo consenso rispetto a questa iniziativa ma può essere un’occasione per spiegare bene, anche a livello istituzionale, l’importanza di questo appuntamento per Capri e per ringraziare il vicepremier dell’occasione che ha voluto dare alla nostra isola».