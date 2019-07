Come si onora la memoria di un giovane carabiniere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Luglio 2019, 00:00

Credo che capiti solo in Italia che un servitore dello Stato cada nell’esercizio delle sue funzioni e un rappresentante del governo non trovi di meglio da dire se non che è giusto che lo Stato si faccia oggi un esame di coscienza. Con queste parole Luigi Di Maio ha voluto sollevare essenzialmente una questione di politica dell’ordine pubblico, dunque uomini risorse mezzi. Eventualmente, direzione e impulso dal centro. Perché, allora, lo Stato e non il governo? Perché Di Maio pensava al ministro...