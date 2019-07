Nuovi violenti: chi ci protegge ​va difeso di più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 27 Luglio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’agguato vigliacco che si è consumato l’altra notte nel pieno centro di Roma, a due passi dal Palazzaccio che dovrebbe essere il monumento della legalità ha portato via un leale servitore dello Stato e ha tolto ad ognuno di noi alcuni certezze. La più importante riguarda la serenità con la quale i romani e i turisti che scelgono Roma per una passeggiata possono godere del centro della Capitale in una notte d’estate. Un’altra si riferisce al differente livello di pericolosità che...