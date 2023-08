C’è il 118, rimasto quasi senza medici - solo 40 sugli oltre 100 in pianta organica - con 40 defezioni negli ultimi due anni di cui più della metà nel corso degli ultimi 365 giorni. Un servizio salvavita sempre più a rischio a Napoli che sconta anche pochi autisti e infermieri rispetto agli standard. Poi c’è il Cardarelli: il più grande pronto soccorso della Campania che in prima linea soffre come non mai non solo per gli afflussi record ma anche perché deve fare i conti con sole 19 unità in trincea (ne dovrebbero essere almeno 40 e un anno fa ne contava 35).

Qui 16 medici sono andati via tra fughe e pensionamenti al netto dei pochi rimpiazzi. Per la copertura dei turni, si ricorre a piene mani al personale dei reparti sul sentiero di guerra in una dura contrapposizione con la direzione a colpi di lettere, comunicati e controrepliche che denunciano disagi e condizioni precarie vissute da operatori e pazienti.

Quindi la Asl Napoli 1, alle prese con i tentativi, finora vani, di riaprire alla città almeno il pronto soccorso del San Giovanni Bosco (ieri l’ultima nota della direzione generale che chiama alle armi le direzioni sanitarie e i primari di reparto di tutti gli ospedali dalla città per provare a riorganizzare la prima linea del presidio della Doganella entro settembre). Al palo anche il pronto soccorso del Loreto nonostante il rilancio disegnato nel nuovo atto aziendale. Anche il San Paolo è in eterno affanno e da tre anni alle prese con gravissime carenze in prima linea: nell’ultimo anno è arrivato solo un rincalzo dopo le defezioni di almeno tre unità e servirebbero 20 specialisti in organico in pronto soccorso. Sottodimensionata anche la dotazione dell’Ospedale del mare con una ventina di medici in trincea di cui la metà prestati da altri reparti.

C’è poi il Pellegrini, unico presidio che tiene grazie alla folta pattuglia di chirurghi di urgenza ma che ha visto nell’ultimo anno andare via due medici (una dimessa, un’altra trasferita perché non idonea per l’urgenza) con 11 unità rimaste in servizio e la prospettiva di un 2024 difficile per il pensionamento di altri due. Infine il Cto, unica isola felice (o quasi) che all’ultimo concorso per dirigenti ha registrato 51 domande per 4 posti e che può contare su 21 dirigenti in organico compreso il primario ma comunque sotto di 4 rispetto allo standard. Nel presidio dei Colli nell’ultimo anno a fronte dei 2 dottori di prima linea andati via ne sono arrivati 8 e a gennaio è in programma un nuovo bando.



Ecco le principali falle della rete dell’emergenza e urgenza a Napoli minata dallo stillicidio delle fughe di camici bianchi dalle prime linee e dalle enormi difficoltà di popolare le corsie soprattutto a Napoli 1 e al Cardarelli. Le tensioni maggiori si registrano al Cardarelli dove i dirigenti medici hanno replicato alle rassicurazioni della dirigenza mentre i sindacati, Cisl Medici, Uil Medici, Fvm e Fassid e separatamente la Cimo hanno risposto all’appello dei medici che denunciavano un «progressivo peggioramento della condizione lavorativa» e una «drammatica gestione assistenziale tra mortificazioni professionali ed economiche e condizioni di assistenza precarie e poco umanizzate».

«A fronte di proclami e promesse - avverte Vincenzo Baldassarre, segretario provinciale della Cisl Medici di Napoli - la situazione non è migliorata ma molto peggiorata. Sono preoccupato per la risposta che deve essere data ai pazienti e per le condizioni in cui lavora il personale di pronto soccorso. Il Cardarelli assorbe i casi più numerosi e gravi. C’è sempre la massima disponibilità ad una collaborazione costruttiva per migliorare le condizioni di pazienti e operatori». È di queste ore un nuovo documento firmato da 93 dirigenti medici del Cardarelli che ribadiscono il grave disagio patito in prima linea. «A fronte di ciò a tutti i dirigenti medici è stato sottratto il 35 per cento dei fondi di risultato per attuare progetti che avrebbero dovuto migliorare la routine assistenziale ma la fascia a lutto indossata dai colleghi che lavorano in pronto soccorso la dice lunga su quanto la situazione sia cambiata purtroppo in peggio».

«Il mese di agosto è stato drammatico - dice Luciano Vicenzo della Cimo - il Cardarelli non è andato in ferie e si è trovato nuovamente solo nel cercare di reggere la già carente rete dell’emergenza ospedaliera. Se si arriva all’overbooking nell’assistenza ed al burnout dei dirigenti medici che lavorano in front office, compresi quelli reclutati dalle sale, non è colpa di chi dirige il Cardarelli. Lo scontro in questi giorni con la Direzione strategica purtroppo è frutto di inadempienze esterne e di problemi interni ai quali è necessario immediatamente porre rimedio. È uno spiraglio la convocazione di un tavolo dedicato al Ps-Obi per il 31 agosto».