«Cari giudici, non fermate il riscatto di mio fratello ucciso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 8 Ottobre 2018, 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cari giudici, vorrei che queste parole arrivassero non alle vostre teste ma ai vostri cuori. Lello è stato ucciso e io e la mia famiglia siamo morti con lui. Qualcuno ha deciso non di «rovinare la vita di mio fratello» ma di togliere la vita a mio fratello: Lello non rivedrà più il sole, non si sposerà, non avrà dei figli. Qualcuno ha dichiarato di essere pentito: forse sta già pensando a qualche sconto di pena ma solo poche ore fa si è svegliato e ha deciso di non avere alcuna...