Caro Ancelotti, i tifosi si sentono all’ultima spiaggia

Venerdì 12 Aprile 2019, 22:36

Tutti zitti: i nostri stanno con la testa al Chievo, e non sia mai che con le nostre chiacchiere gli roviniamo la concentrazione. No perché forse non ci avete pensato, ma a Verona, domenica, ci giochiamo la stagione: se riusciremo a vincere, o almeno a non perdere sul campo dell’ultima in classifica, allora potremo senz’altro dire che almeno un obiettivo l’abbiamo raggiunto, in questa strana annata di transizione da un modello di gioco perfetto ma non vincente a un modello di non-gioco complessivamente imperfetto ma...