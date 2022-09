Bene i sostegni, ma la vera sfida ​è investire contro gli sprechi

Servono, eccome, le nuove risorse stanziate dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca e dalla giunta regionale, per aiutare famiglie e imprese a sostenere il pesantissimo impatto del caro-energia. Servono come quelle che durante il Covid, con analoga tempestività, la Regione aveva affiancato alle misure decise dal governo nazionale per ammortizzare le conseguenze economiche della pandemia. Impossibile, ad esempio, dimenticare la decisione di De Luca di elevare a mille euro il tetto delle pensioni più basse, sia pure una tantum. E lo stesso vale per la sollecitudine con la quale gli aiuti regionali sono arrivati a destinazione, molto prima sicuramente della Cassa integrazione o degli altri ristori decisi da Palazzo Chigi, almeno nei primi confusi mesi della strategia anti-contagio. Oggi come allora è la concretezza operativa di certe scelte ad imporsi, al di là delle immancabili valutazioni di carattere politico che la campagna elettorale in corso fatalmente amplifica.

Detto ciò e riconosciuto a Cesare quel che è di Cesare, non si può non allargare il ragionamento a ciò che i nuovi sussidi coprono, oltre naturalmente alle assolute, primarie esigenze dei loro beneficiari. Sono evidenti le vistose, perduranti carenze di politica energetica che si riscontrano da anni su tutto o quasi il territorio campano e meridionale.

Nessuno, certo, poteva immaginare che il costo del gas e dell’energia elettrica sfondasse i muri della più pessimistiche previsioni e nemmeno si poteva immaginare un anno fa l’invasione russa dell’Ucraina che ha contribuito a innescare la miccia dell’insostenibilità degli attuali approvvigionamenti. Ma qui siamo nel campo dell’imponderabile mentre la pressoché totale disattenzione, pubblica e privata, verso i temi del risparmio energetico appartiene purtroppo al quotidiano della politica e dell’amministrazione.

Pochissimi Comuni in Campania e nel Mezzogiorno si sono dotati di sistemi energetici a basso costo per gli impianti di pubblica illuminazione. Pochissimi hanno investito nella cultura del risparmio energetico per le scuole, le palestre, le biblioteche, le piscine. E non sono stati più numerosi i Comuni o le Province che hanno fatto opera di informazione presso i loro amministrati su questa materia che, emergenze a parte, è già da tempo all’ordine del giorno. Non è un caso che quando scatta l’allarme, si risponde alla stessa maniera, tagliando le ore di illuminazione di strade e quartieri e contribuendo così a rendere ancora più precaria la vivibilità e a favorire il senso di insicurezza dei cittadini.

Un paradosso, tanto per cambiare, che viene fuori in maniera evidente proprio quando ci sarebbe bisogno di mettere a frutto la coscienza e le sane abitudini del corretto utilizzo dell’energia. Bisognerebbe almeno sperare che situazioni come quella che stiamo vivendo ormai da mesi insegnassero a cambiare passo su questo tema, a diffondere la consapevolezza giusta su come non farsi trovare impreparati. Ma per riuscirci occorre un’assunzione di responsabilità da parte della politica, anche e soprattutto locale, non più rinviabile. Si possono chiedere sacrifici e rinunce ma a patto che si investa decisamente per evitare che in futuro gli uni e le altre si rivelino ancora una volta indispensabili. Da questa strada, sembra quasi inutile ricordarlo, passa anche la buona amministrazione del territorio.