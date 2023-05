Carissimo scudetto, ricomincio da te. E da tre. Nel segno del numero perfetto, senza scomodare i cabalisti: 33 anni dopo, Napoli torna a tingersi di tricolore. Una straordinaria scia d’azzurro che ha colorato il campionato fin dalle battute d’avvio. Una marcia irresistibile. Un cammino sorprendente. Talmente trionfale da scacciare, con largo anticipo, i fantasmi bizzosi e antropologicamente radicati di una scaramanzia millenaria. Via, sì: estinti, esiliati da una abbagliante primavera.

Troppo bello, troppo forte, troppo spensierato il Napoli di Luciano Spalletti. Troppo grande e ingombrante – quanto a gioco e risultati - per non essere degnamente festeggiato anche quando la matematica, con nitida freddezza, ancora non forniva il suo responso. Sì, stavolta i riti i corni i giri di parole le perifrasi il non-detto hanno lasciato il passo a una gioia tellurica che è andata maturando a ogni dribbling ubriacante di Kvara, a ogni roboante gol di Osimhen, a ogni intuizione geometrica di Lobotka, a ogni parata decisiva di Meret, a ogni intervento risolutivo di Kim, a ogni accelerazione devastante di Anguissa, a ogni discesa e a ogni recupero di Di Lorenzo, capitano, e che capitano, il bravo figlio che con il suo rigore, il suo sorriso, la sua serietà, la sua caparbietà ha smentito ogni luogo comune sul calciatore tutto veline social mondanità.

Ecco, la cristallina normalità di Di Lorenzo è il simbolo di uno scudetto conquistato con la leggerezza e la consapevolezza dei più bravi, perché questo ha detto il campo, che il Napoli ha saputo essere superiore in maniera così inequivocabile, perentoria, che il campionato – nei fatti, nei numeri – non ha mai avuto storia: è stata una sinfonia azzurra senza incertezze e senza interruzioni, nessuna delle Grandi è riuscita neppure a stare in scia – prima e dopo il Mondiale invernale che pure rappresentava un’incognita.

Il Napoli del doppio scudetto ferlainiano e della Coppa Uefa aveva un Sole (don Diego) con i pianeti a girarci intorno, un Capopopolo ineguagliabile e ancora vivo nell’immaginario collettivo; qui stavolta ha funzionato un sistema complesso ed elementare nello stesso tempo, un orologio svizzero-partenopeo che De Laurentiis e Giuntoli hanno costruito negli anni per poi – con le dolorose ma inevitabili scelte dell’estate scorsa – abbellirlo con gli uomini, i colpi, le strategie che sanno di capolavoro assoluto.

Perché anche il più incallito e fedele tifoso, lo scorso agosto, avrebbe mai immaginato, sognato, non solo di vincere lo scudetto in questo modo, ma anche di arrivare a contenderlo nel finale di stagione come l’anno passato. Senza Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, gli uomini incarnati nel Sarrismo, teoria di gioco (e di vita) tarata dalla sindrome di Dorian Gray, il Napoli avrebbe potuto subire l’onda d’urto di un riposizionamento al ribasso. E invece il campo ha recitato tutt’altro spartito, e gli interpreti hanno soppresso ogni incognita, ogni residuo di perplessità. Lo sport anche questo regala, perché nulla può essere lasciato al caso e alla improvvisazione. Una lezione che il Napoli ha dato a Napoli, la città dell’eterno moto sentimental-jazzistico dove prevale la fantasia, l’intuizione, l’espressività, lo spontaneismo, l’istinto.

Una filosofia talvolta fine a se stessa, una ideologia che fa presto a farsi stereotipo incallito – stucchevole, a uso e consumo dello straniero in cerca di facili e superficiali emozioni. E invece a Castel Volturno ogni mattone lavorato era quello giusto per costruire la casa dello scudetto. E le scelte coraggiose, persino impopolari della campagna estiva sono state premiate, perché quando va controcorrente e sposa le giuste cause Spalletti diventa un trascinatore lucido e imperioso, il condottiero indomabile in risalita dai quattro secondi posti romanisti, il metronomo che ha dettato i tempi dello scudetto senza mai venir meno al suo ruolo, senza mai annacquare l’empatia che si è andata creando con il pubblico del Maradona, l’altro immenso protagonista di una stagione indimenticabile. Scintillante - pur senza coronamento – anche in Champions, perché l’amarezza per l’uscita nei quarti con il Milan, caratterizzata da troppi episodi a sfavore, non deve metter velo su quel girone di qualificazione che ha lasciato a bocca aperta l’intera Europa calcistica.

Napoli gioisce e fa festa con il suo Napoli, la metropoli delle Rivoluzioni Interrotte e della Bella Giornata lacapriana cancella oggi umiliazioni e delusioni attraverso l’opera di una squadra risoluta e multietnica, così infedele ai cliché (spesso maldestramente sottoscritti da una parte della città stessa) oppure cuciti addosso come abito di comodo da altrui mani. I cori razzisti, le irrisioni, le battute volgari, i veleni sono finiti nello stesso cestino di chi li ha creati con il solo tentativo di rendere opaco un successo così limpido. Mai come stavolta la narrazione è lineare: ha vinto il Napoli portandosi dietro Napoli, i maligni e gli ipocriti se ne facciano una ragione.

Carissimo scudetto, ricominciamo da te. In tutto e per tutto.