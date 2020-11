Casa Bianca, cosa cambia con Cina ed Europa

In un momento delicato per le sorti della permanenza inglese in Europa, Trump è intervenuto più volte a incoraggiare i conservatori inglesi, assicurando loro, qualora Londra si fosse decisa al passo, un trattato privilegiato di libero scambio bilaterale Gb-Usa. Verso l’Italia poi frequenti sono stati gli interventi pubblici in cui il tycoon ha sempre sostenuto che il nostro paese sarebbe stato meglio fuori dalla Ue. Sapeva che le sue parole non cadevano nel vuoto, che vi erano forze politiche euroscettiche e antieuropee pronte a farne un uso propagandistico.



Del resto le simpatie di Salvini per Trump non sono mai state un segreto e lo testimonia la mascherina da tifoso trumpiano che egli ha ostentato per tutta la durata della campagna elettorale americana. Con l’arrivo alla Casa Bianca di Biden cambierebbe sicuramente il modo di affrontare le tensioni internazionali, molte provocate dallo stesso Trump. Biden ha una lunga esperienza di presidente della Commissione esteri del Senato e quindi si avrebbe sicuramente un modo più prudente di trattare con amici e con avversari. Tuttavia i margini di manovra di Biden nella sua politica europea non sono molto diversi da quelli di Trump. Si tornerebbe certo a una azione diplomatica più attenta a non interferire nelle cose interne dei paesi, ma alcuni dei nodi fatti intravedere da Trump dovranno comunque essere affrontati e possibilmente sciolti. Trump aveva colto una esigenza che scaturiva dalle viscere più profonde del paese: basta alle missioni militari, basta alle ingenti spese per la Difesa che si traducevano poi in un onere rilevante per i bilanci famigliari degli americani.

Chi vuole vivere in sicurezza deve pagare di tasca propria, questo è stato lo slogan agitato dalla diplomazia trumpiana in questi quattro anni. Del resto già Obama aveva fatto presente la necessità da parte degli Stati Uniti di ridimensionare le spese militari e in questa prospettiva di rivedere i rapporti con l’UE e in particolare con la Germania. In effetti il contributo alla Nato si presenta sproporzionato al massimo. Nel budget del 2019, gli Stati Uniti contribuiscono alle spese dell’alleanza atlantica con 730 miliardi di dollari, mentre Europa e Canada assieme arrivano a poco più di 300. Appena insediato alla Casa Bianca Trump aveva avvertito l’Europa che si doveva cambiare musica. In particolare, l’Italia è il paese che con i suoi 21 miliardi di dollari, l’1.22% del Pil, contribuisce di meno rispetto agli altri maggiori paesi europei. Vi era stato un impegno preso collettivamente da tutti i paesi della Ue di portare il loro contributo alle spese Nato al 2% del proprio Pil, e questo Biden lo esigerà, seppure con modi diversi da quelli che avrebbe usato Trump.



Tra EU e Stati Uniti c’è poi lo strappo derivato dal ritiro di Washington dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. E’ una questione molto delicata, perché a questo tema sono legate molte scelte di politica energetica che Trump ha indirizzato verso l’uso del carbone. Si tratta quindi di posti di lavoro e di una classe quella dei minatori che già una volta aveva voltato le spalle al partito democratico.



C’è poi la questione dei rapporti con la Cina. La politica di Trump verso il colosso asiatico era stata una specie di corsa sulle montagne russe. Lodi sperticate al premier cinese Xi Jinping per la sua trasparenza, seguite da momenti di fuoco sul terreno della politica commerciale. La guerra dei dazi avviata nel 2018 soprattutto per acciaio e alluminio ha finito per danneggiare non poco anche settori importanti della metallurgia americana. La Cina è stata poi al centro della campagna elettorale presidenziale. I due candidati si sono scontrati sul terreno della maggiore durezza o maggiore arrendevolezza nei confronti di Pechino. Nella battaglia lo stesso Covid 19 è stato chiamato in causa da Trump, che lo ha sempre definito in modo sprezzante il «virus cinese». Trump ha accusato Biden di debolezza nei confronti di Pechino, in realtà i rapporti tra i due giganti sono giunti a un tal punto di tensione, che ha avuto gioco abbastanza facile Biden nel denunciare i danni economici che questo conflitto perenne sta comportando per gli Stati Uniti. Si prevede pertanto un calo della tensione e un avvio più fruttuoso di dialogo.

Ma su una questione Biden non potrà limare le posizioni assunte da Trump, ed è la questione legata a Huawei G5. E’ una questione di sicurezza interna e internazionale e su questo problema Biden sa bene che Trump non aveva del tutto torto. Facendo la tara sulle grossolane accuse di spionaggio lanciate da Trump, non vi è dubbio che le maglie della sicurezza interna di un paese si presentano più deboli se si ricorre ai servizi del colosso cinese dell’informatica. Huawei è presente in modo complesso nella rete globale europea e già avevano sollevato molti malumori tra i paesi europei i continui interventi e le minacce di Trump per una limitazione della presenza del colosso cinese. Non vi è dubbio che questo tema sarà una voce importante dell’agenda diplomatica di Biden. Dovrà intervenire in qualche modo, magari usando il guanto di velluto laddove Trump avrebbe fatto uso della mazza ferrata.

