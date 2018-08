Casamicciola, se la polemica blocca ogni ripresa possibile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 21 Agosto 2018, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A un anno dal terremoto che colpì la parte alta di Casamicciola e Lacco Ameno, ad Ischia non sono riusciti nemmeno a convocare in seduta comune i due consigli comunali per discutere della situazione. Peggio: quello di Casamicciola si è spaccato anche sul conferimento della cittadinanza onoraria al capo della Protezione civile Angelo Borrelli che, secondo l’ex sindaco Arnaldo Ferrandino, l’avrebbe meritata meno del suo cane. Peccato: perché sarebbe stata l’occasione per discutere su come impegnare i...