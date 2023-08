Raid a colpi di pistola, contro l’auto e l’abitazione di un ex amministratore comunale di Casandrino. Un episodio gravissimo, accaduto poco prima delle dieci della scorsa serata, e solo per una serie di circostanze fortuite non è finito in tragedia, visto che la raffica di proiettili dopo aver colpito e perforato la carrozzeria dell’auto in sosta, hanno centrato un’abitazione al piano terra, una sorta di dependance con pareti di legno dove si trovavano alcune persone per festeggiare un compleanno. Ed è stato un vero miracolo che nessuno dei proiettili abbia colpito i presenti.

Il raid è avvenuto in via Italo Svevo, una traversa cieca di via Marinaro, da anni al centro di una querelle tra il comune di Casandrino e quello confinante di Grumo Nevano, che spinge da per la sua apertura che consentirebbe agli automobilisti diretti a Casandrino, una volta usciti dallo svincolo dell’asse mediano di Grumo Nevano, di raggiungere il loro comune senza attraversare quello di Grumo Nevano. Pochi minuti dopo il raid a colpi di pistola, alcuni residenti della zona hanno segnalato ai vigili del fuoco e al centralino del 113 l’incendio di un veicolo in via don Reverendo Antonio Migliaccio. Sul posto gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, diretto dal vicequestore Pasquale Toscano e una squadra dei vigili del fuoco il cui intervento durato circa trenta minuti per spegnere completamente le fiamme e i continui focolai.



Dalle prime verifiche effettuate sul posto dagli agenti è stato possibile accertare che il veicolo dato alle fiamme era stato rubato qualche ora prima a Nola e il furto regolarmente denunciato. Per gli inquirenti, quindi, nessun dubbio che il raid e il successivo incendio del furgone siano strettamente collegati. E questa circostanza apre una serie di scenari tutti da delineare, perché bruciare un veicolo che è stato rubato di proposito per essere utilizzato per portare a segno il raid intimidatorio, è il tipico modus operandi della criminalità organizzata, che in queste zone e in genere in tutto il territorio della città metropolitana, si declina con il nome di camorra.

L’indagine è appena all’inizio. Gli investigatori intendono accertare se l’azione di fuoco sia stata diretta esclusivamente contro l’ex esponente dell’amministrazione comunale, oppure come accade di frequenza, i sicari non abbiano clamorosamente preso un granchio, sbagliando il bersaglio, visto che non solo chi era a cena presso la dependance dell’esponente politico non ha mai avuto a che fare con la legge e nemmeno chi abita nel condominio. Eppure le modalità con le quali è stato portato a segno l’assalto, non lasciano dubbi sulla matrice camorristica, anche se gli inquirenti al momento non escludono nemmeno altre piste che riguardano la vita privata dei possibili obiettivi del raid. Gli agenti hanno anche battuto palmo a palmo la zona, alla ricerca di eventuali sistemi di videosorveglianza privati installati in tutta la zona circostante via Italo Svevo, le cui immagini potrebbero fornire quegli elementi utili all’identificazione dei responsabili della spedizione punitiva. Un altro aspetto di questa vicenda riguarda direttamente i clan che controllano le attività illecite a Casandrino, da sempre sotto il “dominio” dei clan di Sant’Antimo, che da qualche tempo vede il ritorno in gran spolvero del clan Verde, la cosca storica della camorra di Sant’Antimo, infastidita da episodi come quelli dell’altra sera che accendono l’attenzione ancora più stretta delle forze dell’ordine.