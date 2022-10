Non c’è lezione migliore che uno Stato possa dare più di quando rende possibile la “giustizia giusta”. Non esiste prova più forte che offre alla comunità di quando applica fermamente le regole, ma lo fa separando il grano del bisogno dal loglio della protervia criminale. E da questo punto di vista non esiste purtroppo territorio più adatto di Napoli dove dover continuamente fare esercizio di distinzione del disagio sociale dalla sottocultura camorristica, la povertà vera da quella fasulla, le situazioni dettate dall’urgenza e dalla fame da quelle incrostate di protervia criminale. Capire se le mille forme di illegalità che accadono in questa città siano frutto di necessità oppure figlie della sfrontatezza delinquenziale è un faticosissimo allenamento quotidiano al quale sono costretti forze dell’ordine, magistrati, operatori sociali e della Giustizia. Ma quando lo Stato applica questo schema, lì irrobustisce i suoi muscoli, perché fa coincidere la sua presenza sul territorio con la manifestazione di una presenza morale, che non colpisce tutti indistintamente alla cieca. E quanto accaduto nei giorni scorsi con il primo blitz contro gli occupanti abusivi delle case dei Colli Aminei è proprio la dimostrazione di uno Stato – e delle sue articolazioni locali – che sa muoversi anche laddove è buio senza trattare tutto come nella famosa notte di Hegel, quella in cui tutte le vacche sono nere.

Troppe volte abbiamo assistito con amarezza alla politica dei due pesi e delle due misure, ma rovesciata a testa in giù. Troppe volte forte con i deboli e debole con i forti, lo Stato ha sferrato pugni quando erano necessarie mani tese e ha carezzato teste quando invece erano necessari interventi sostanziosi e diretti. Ogni catenaccio fatto saltare al parco Amendola di viale Colli Aminei, ogni serratura divelta dai fabbri scortati dalla forza pubblica per restituire le case ai legittimi proprietari o assegnatari è uno scudetto appuntato sul petto della stragrande maggioranza della città che non intende retrocedere di un passo contro violenze, minacce, intimidazioni e atti predatori dei clan di camorra o dei gruppi di cani sciolti che ammorbano Napoli. Ma il fatto che il Comune abbia previsto – accanto alla linea dura contro gli occupanti – una tutela sotto forma di voucher di 5mila euro per coloro che sono in condizioni di disagio socio-economico, assieme alla creazione del cosiddetto “Condominio sociale” (i destinatari sono anziani da soli o in coppia, assieme a nuclei familiari in stato di povertà) è un fatto meritevole di encomio. Lo ha detto bene Gerardo Ausiello sabato scorso su queste colonne, commentando la prima delle incursioni della forza pubblica ai Colli Aminei: «Una risposta concreta a un fenomeno che in passato le istituzioni hanno sempre ignorato, partendo dal presupposto che tanto un problema del genere in una città difficile come Napoli non sarebbe mai stato risolto».

Impostate così le linee di intervento, la vera sfida da fronteggiare adesso è quella – difficilissima – della zona grigia, quel confine sottile dove da un lato si annida la camorra stracciona, dall’altro si rischia di sbagliare nell’analisi dei fatti, leggendo come camorriste e criminali situazioni che invece sono il frutto amaro di degrado, povertà, ignoranza e svantaggio. Diceva Giovanni Falcone che «La cultura del sospetto non è l’anticamera della verità, ma la sala d’attesa del khomeinismo». In altre parole, guardare questo scenario così composito attraverso la medesima lente di diffidenza, paura e prevenzione porta a esiti pericolosi, perché Napoli è una città da mille fili diversi che si intrecciano, e compito sacrosanto di uno Stato giusto è quello di non imbastire giudizi affrettati e preventivi di primo grado che condannino situazioni e persone per le quali è invece necessaria rapidità degli interventi, solidarietà e soprattutto giustizia sociale.

Speculare e opposto a questo, l’altro corno del problema è quello di non fare spallucce o chiudere ogni tanto un occhio qui e là. Se dopo decenni di stallo si è deciso di intervenire, lo si continui a fare con costanza e nettezza, tenendo sempre acceso quel famoso faro della legalità di cui spesso, più che vederne la luce, se ne sente solo parlare un po’ a vanvera in convegni, manifestazioni o giornate ufficiali. Soprattutto adesso che sta per arrivare il piatto forte – quello dello sgombero del famigerato palazzo della camorra di via Egiziaca a Pizzofalcone – è necessario che il pugno duro cali a sanare contesti di criminalità che abbiamo lasciato marcire in maniera indegna nel disinteresse pressoché totale. Perché quella giustizia giusta di cui si diceva all’inizio passa anche da quest’altro canale: quello in cui i deboli si sentono un po’ meno deboli perché i forti sono stati messi in condizione di essere un po’ meno arroganti.