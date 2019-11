C’è un ammanco di mezzo milione di euro nelle casse della scuola «Giovanni XXII Collecini» di Caserta. Ieri, nella sede centrale, collocata nel suggestivo borgo di San Leucio, è arrivata la polizia. Documenti contabili, atti, progetti extrascolastici e soprattutto tracce di richieste di finanziamenti europei e regionali sono finiti sulla scrivania del procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Maria Antonietta Troncone, che sta conducendo un’indagine su condotte di peculato che per ora vede sul registro degli indagati il solo nome dell’ex dirigente amministrativo dell’istituto comprensivo, Antonella Pascarella. Si tratta della stessa dirigente che l’Ufficio scolastico regionale sospese dal servizio un po’ di tempo fa dopo aver riscontrato delle anomalie nel settore contabile della scuola.

Si indaga per peculato e l’elenco di nomi sul registro degli indagati è destinato ad aumentare in maniera direttamente proporzionale all’entità dei fondi di cui si è persa traccia. Al momento dell’intervento dell’Ufficio regionale, l’ammanco sfiorava i 400mila euro, ma l’inchiesta del pool reati contro la pubblica amministrazione punta a far luce su un giro di denaro che supera addirittura il milione di euro. Fondi destinati alle attività complementari, didattiche, pomeridiane. Soldi con i quali la scuola avrebbe dovuto arricchire l’offerta formativa per i ragazzi dei plessi di elementari e medie. Soldi che invece, ipotizzano i pm impegnati nell’inchiesta sarebbero in parte finiti sui conti correnti privati di alcuni dei soggetti che li avrebbero sottratti alla scuola.

L’indagine è nella sua fase embrionale e pertanto coperta dal massimo riserbo ed è chiaro che il reale perimetro della presunta truffa sarà inquadrato solo dopo che tutti i documenti acquisiti saranno passati ai raggi X, tuttavia si possono avanzare delle ipotesi sullo scenario sul quale gli investigatori hanno puntato i fari. Quando l’Ufficio scolastico regionale scoprì l’ammanco, fu quantificato in 400mila euro ed è chiaro che un solo soggetto, sebbene investito di ruoli dirigenziali, non può far «sparire» denaro pubblico senza delle complicità. Tanto più se si pensa che quei fondi dovevano finanziare progetti destinati alla collettività e se i progetti in questione non sono stati poi organizzati sia il personale docente che quello amministrativo avrebbe dovuto accorgersene. Per questa ragione gli investigatori stanno lavorando a trecentosessanta gradi. Nei prossimi giorni potrebbero già esserci delle svolte clamorose con nomi di soggetti anche legati ai sindacati finiti nell’occhio del ciclone.

