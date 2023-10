Il lieto fine è a metà, da bicchiere mezzo pieno che fa riflettere. Già, perché quella di Catello Romano, uno dei 4 killer del consigliere comunale del Pd, Gino Tommasino, ucciso in un agguato di camorra il tre febbraio del 2009 a Castellammare, è una storia in agrodolce. Catello Romano aveva allora 18 anni. Oggi ne ha 32 e, dopo venti anni di carcere e dieci ancora da scontare, si è laureato in sociologia con il massimo dei voti. In carcere, a Catanzaro, alla presenza della mamma commossa. La pergamena di dottore di un giovane detenuto che aveva scelto la carriera criminale è un successo del sistema della riabilitazione carceraria? Così appare, ma il bicchiere mezzo vuoto della storia è il rifiuto di Romano a collaborare con la giustizia, come invece hanno fatto gli altri tre componenti di quel commando assassino legato al clan camorristico stabiese dei D’Alessandro.

Un detenuto laureato, sfruttando le opportunità riabilitative del sistema carcerario, che però non ha offerto alcuna collaborazione per arricchire le inchieste su quell’agguato, che conserva ancora elementi poco chiari sul movente e sui mandanti, né ha aiutato gli inquirenti a fare ulteriore luce sul sistema camorristico stabiese.

Una scelta individuale, seguita a un iniziale falso pentimento con annessa retromarcia, nonostante sei mesi di detenzione al carcere duro. Non ha dubbi l’avvocato Francesco Schettino, difensore di Romano, che parla di successo della funzione rieducativa della pena prevista dalla nostra Costituzione. In parte ha ragione. Ma il percorso scelto da Romano segue esclusivamente la strada del riscatto psicologico e interiore personale. La sua tesi di laurea in sociologia, che contiene anche approcci biografici, se diventa un successo della riabilitazione carceraria, rappresenta un fallimento per il sistema investigativo-giudiziario.

Questo senza fare sterile moralismo, né abbandonarsi a retorici giudizi sul valore risolutivo della collaborazione con la giustizia, vista come disvelamento di segreti e misteri mafiosi. Ma qualche riflessione va fatta, anche per le analogie che la storia di Catello Romano presenta con quella del più noto Augusto La Torre, personaggio di altra caratura camorristico-mafiosa negli anni ‘90 del secolo scorso, capoclan su estese aree della provincia casertana a partire da Mondragone. Nei suoi quasi 30 anni di carcere senza mai collaborare pienamente con la giustizia, La Torre si è considerato sempre un «pentito a metà», un dissociato alla maniera di altri capoclan, che ha ammesso responsabilità individuali senza puntare il dito contro altri, né svelare segreti. Eppure, in questi anni, La Torre ha ottenuto ben tre lauree con tanto di master, tra sociologia, criminologia, psicologia.

La Torre, che oggi ha 61 anni, è stato un boss, ha scritto anche un libro autobiografico andato esaurito, si definisce ora un «camorfista» trasformato da criminale a criminologo. Ma l’ultima sua tesi di laurea, che risale appena a tre mesi fa, l’ha dedicata ai «detenuti sopravvissuti come me alle torture di Stato nella prima fase di avvio del sistema carcerario del 41-bis». Un percorso personale, descritto nelle sue tesi di laurea con le caratteristiche generali e psicologico-sociali, utile a fornire materia di approfondimento accademico scientifico a studi, tesi di laurea, libri. Ma del tutto inutile su possibili sviluppi e approfondimenti investigativi-giudiziari. Piani diversi. Così, c’è da chiedersi se il carcere duro, l’ergastolo ostativo, il sistema di collaborazione con la giustizia siano in concreto solo strumenti di pressione investigativa, o reali passi in avanti nell’azzeramento dei clan camorristici. Già perché se, sul piano giudiziario, con i pentiti i successi e i risultati sono stati consistenti, sul piano sociale questo strumento ha inciso poco sull’effettiva diffusione di positivi valori culturali nei contesti dove si continua a credere nel potere della sopraffazione, della violenza, dell’omertà contraria alla scelta degli «infami». Il pentito fa scelte di calcolo, vuole salvare i propri beni nascosti e il futuro dei propri figli, o è sinceramente convinto di poter aiutare la collettività a eliminare il sistema e le connivenze mafiose?

Un dilemma su cui ci si dibatte da anni, che dà fiato a chi pensa che la pena in carcere debba essere solo vendetta delle vittime e afflizione del colpevole. Probabilmente, la decisione di Catello Romano è scaturita anche dalla possibilità di utilizzare le opportunità di recupero del sistema carcerario. Per questo, sul piano individuale, va riconosciuto, la sua è stata una scelta illuminata e vincente. Un po’ meno lo è stata per la collettività stabiese che nulla ha ricevuto dal killer di Tommasino sulla ricerca della verità. Una contraddizione? Semplicemente, una storia dai due volti che ci mette di fronte all’imperscrutabilità delle individuali scelte psicologiche e culturali dei detenuti affiliati alle mafie, influenzate da contesti carcerari, familiari e ambientali di provenienza. Tanto porterà, ai temi di approfondimento degli studiosi nel capire il fenomeno mafioso, il lavoro autobiografico di Romano come quello di La Torre. Poco o nulla, però, darà alla verità giudiziaria sulle vicende criminali di cui sono stati protagonisti.