«Durante la festa del patrono mi costrinse a ballare come se tra noi vi fosse confidenza, mi strinse talmente forte che si sfilò via il vestito. Poi una sera stavo tornando a casa, da sola. Sentii arrivare una macchina, all’interno c’erano una donna bionda e un uomo giovane. Mi buttarono in auto e mi portarono in un capannone dove si sentiva l’odore del mare».

Era il 2 luglio 1960, Oliva Denaro compiva 15 anni e rimase tre giorni in quell’appartamento dove Pietro Paternò la violentò pensando così di farla sua per sempre. Invece Oliva lo denunciò per violenza sessuale e sequestro di persona, simbolo di una Sicilia degli anni ‘60 che aprì la strada a tante battaglie che portarono, nel 1981, all’abolizione dal codice penale dell’articolo 544 che permetteva agli autori di abusi sulle donne di estinguere il reato con il matrimonio riparatore.



La storia vera di Franca Viola, raccontata nel libro «Oliva Denaro» di Viola Ardone è stata messa in scena ieri pomeriggio nel Palazzo di Giustizia di Napoli dagli studenti del liceo classico «Plinio Seniore» di Castellammare. Il processo che nel 1965 vide la giovane di Alcamo alla sbarra contro il suo violentatore, è stato reinterpretato e simulato nell’ambito del progetto «Percorsi di legalità con le scuole» organizzato con l’Anm presso la Corte d’Appello di Napoli e su iniziativa della Procura di Torre Annunziata.

«Io non sono proprietà di nessuno. L’onore lo perde chi fa certe cose, non chi le subisce». Parole dette da Franca Viola nell’aula di tribunale nel 1965 contro l’uomo che l’avrebbe voluta in moglie, e che hanno ispirato le classi seconde e terze del liceo stabiese in una rappresentazione, vera, chiara e carica di significato. «Come giudice i processi che non ho mai dimenticato sono stati quelli di violenza nei confronti delle donne - ha detto il presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo -. Ho avuto a che fare con omicidi efferati di camorra, ma quello che si prova quando si celebra processi di questo tipo è qualcosa che non si può dimenticare».

Accompagnati dalla dirigente del «Plinio», Fortunella Santaniello, e guidati dalla professoressa Valeria Longobardi, gli alunni si sono calati nei panni di vittima e carnefice, di genitori, amiche, avvocati e corte giudicante. Hanno appreso la formazione di un processo e soprattutto si sono emozionati scrivendo loro stessi i dialoghi e i testi. Federica ha indossato la toga per la simulazione, ma promette di rimetterla presto. «Da grande sarò avvocato o giudice, avvicinandomi a questo mondo ho capito che farò Giurisprudenza e sono stata rincuorata che in questi anni il sistema giudiziario ha fatto progressi. Con le leggi di oggi Paternò non sarebbe stato assolto». Nicolò, determinato difensore dell’imputato, pensa già alla carriera di attore. «Studio recitazione da dieci anni e oltre ad essermi divertito a calarmi nel ruolo di difensore ho provato a capire ed entrare nella mentalità di Paternò, riflettendo sui motivi del suo gesto e nell’ambiente in cui è maturato».

Un processo messo in scena grazie alla collaborazione di giudici e avvocati veri che hanno incontrato e spiegato ai ragazzi come si forma un processo. «Questa simulazione - conclude la professoressa Longobardi - ci ha permesso di ricucire un rapporto di fiducia con le istituzioni, di rompere quella barriera che a volte si crea tra i vari ambiti della società e il mondo della scuola». Paternò fu condannato a sei mesi per sequestro di persona, ma fu assolto dal reato di congiunzione carnale «perchè il fatto non sussiste». «Ai giorni nostri - concludono i ragazzi - questo processo non sarebbe mai finito così, ma sono servite tante storie come quella di Franca Viola per cambiare la legge. Grazie a lei l’Italia si accorge di norme aberranti che aggiungevano alla violenza per lo stupro subito, la violenza del matrimonio riparatore. Questo nostro lavoro è l’impegno contro ogni forma di violenza, disuguaglianza e discriminazione e contro tutto ciò ci impegneremo nel nostro futuro».