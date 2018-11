CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 7 Novembre 2018, 22:10

ROMA. San Gennaro pensaci tu. È il pensiero in questi giorni delicati del gruppo di trentacinque ragazzi del Rione Sanità che si è inventato un lavoro grazie al santo, sperimentando per la prima volta la soddisfazione di guardare con fiducia al futuro, in un orizzonte altrimenti segnato dalla disoccupazione cronica. Il parroco che da quelle parti tutti conoscono per essere un vulcano di energie, sempre attivo su mille fronti e capace di grandi relazioni, don Antonio Loffredo, ha avuto la brillante idea di inserire i suoi...