Cavani, se al cuore non si comanda

Lunedì 5 Novembre 2018, 23:05

Dunque il Matador è tornato, ieri notte ha dormito in mezzo a noi, stasera però non è detto che lo vedremo in campo: colpa di un muscolo dispettoso, pare, e a noi chissà perché ci viene in mente il cuore. Core ingrato? Certo il lavoro prima di tutto, la professionalità e tutto il resto, però al cuor non si comanda e noi il nostro indimenticato Edinson, la criniera sciolta e il viso da guerriero indio che ci ha fatto re-innamorare del Napoli dopo gli anni tristi delle metà...