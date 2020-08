Molti dicono che sia Kamala Harris la sola vera apprezzabile forma di vita ravvisabile in Usa nella fiacca strategia dei Democrats, incapaci di scovare uno sfidante per Trump appena un po’ meno imbalsamato di Joe Biden.



E nell’anniversario dell’entrata in vigore del 19mo emendamento della Costituzione americana che il 26 agosto di cent’anni fa estese il voto alle donne, la scelta della vice di origini afroamericane da affiancare al canuto signore prescelto come sfidante porta con sé due notizie, una buona e una cattiva. La buona: il Paese dove si è visto come sia più difficile avvicinarsi alla Casa Bianca per una donna che per un nero, dopo un secolo dalla concessione del voto ne schiera una nella corsa alla presidenza, sia pure nelle seconde file. Quindi non siamo alla rottura del sempre citato glass ceiling, il soffitto di cristallo installato a precludere il vertici del vero comando contro cui nulla poterono i mostruosi sforzi di Hillary Clinton, inclusi gli innumerevoli suoi cedimenti ai potentati economico-finanziari con cui finì per essere identificata. Ma la vice è già qualcosa.

La cattiva notizia viene dalla sensazione che Kamala sia un po’ come il coniglio tirato fuori dal cappello del prestigiatore: et voilà, ecco a voi i sani buoni princìpi dei democratici, incarnati dalla candidata vice donna e per giunta dalla pelle scura (ma non troppo). Serve come messaggio-sfida all’uomo che dichiarò di prendere le femmine per i genitali e che, per atteggiarsi a maschio Alfa, cammina rigido come se avesse inghiottito un bastone. Questo proietta però su Kamala il sospetto di fare da foglia di fico in una competizione dove già in partenza non brillano visioni particolarmente vivaci né lampeggiano alternative drastiche alla disastrosa America governata da Trump.

Però, se gli anniversari servono a capire dove ci troviamo, vanno sempre letti confrontando gli approdi con i punti di partenza. E quello degli Usa del 26 agosto di cent’anni fa era un mondo totalmente diverso ed attraversato da molti fermenti sociali. Lo slogan del presidente Calvin Coolidge, repubblicano progressista, ben riassumeva lo spirito di una comunità in cui la fine della Grande guerra aveva diffuso un inopinato senso di benessere e di fiducia che sarebbe presto stato smentito dalla crisi del 1929: “Il principale affare del popolo americano sono gli affari”. Il movimento femminile a favore dell’estensione del suffragio alle donne aveva ripreso le sue attività, interrotte durante lo sforzo bellico cui la National American Women Suffrage Association guidata da Carrie Chapman Catt (nella foto) aveva assicurato il proprio appoggio. E subito dopo la guerra, il movimento delle suffragette sottolineò l’incongruenza di un Paese che all’estero aveva fatto della partecipazione al conflitto un esempio di difesa della democrazia, negandone poi un diritto essenziale all’interno.

Ci vollero migliaia di marce, dimostrazioni e scioperi della fame in tutto il Paese per arrivare all’approvazione definitiva, che giusto cent’anni fa concesse la possibilità di votare a 26 milioni di donne. Ma tra queste non ci furono afroamericane, asiatiche americane, ispaniche americane e native americane. Per le afroamericane bisognerà attendere il Civil Rights del 1957, per eliminare tutte le discriminazioni di razza ci vorranno, da quel 26 agosto, ancora 45 anni.

In occasione delle celebrazioni del centenario, il New York Times ha fatto piena autocritica, cosa non tanto frequente nella storia dei giornali e nemmeno nella pratica attuale: ha ricordato, per mano della sua editorialista – e premio Pulitzer - Kathleen Kingsbury, come già nel 1913 quel quotidiano fosse contro l’estensione del voto alle donne. “Il NYT non crede che il raggiungimento del suffragio femminile aumenterà la felicità o la prosperità delle donne in America”, scrisse uno dei principali commentatori. E ancora, nel 1928 in un altro editoriale: “Senza il consiglio e la guida degli uomini, nessuna donna ha mai governato uno Stato in modo saggio e corretto”. Dunque, quest’autocritica aiuta a restituire spessore e importanza sia all’avvenimento sia alla complessità della realtà statunitense di cent’anni fa. E del resto, va ricordato che anche le suffragette si guardarono bene dall’includere le afroamericane nelle loro richieste, arrivando a relegare le loro attiviste nelle ultime file delle loro parate di protesta.

Oggi in Usa, 25 senatori su 100 e 102 rappresentanti su 435 sono donne, il linea con la media mondiale. In Italia va peggio: al governo la presenza femminile è al 17,1%, una delle quote più basse degli ultimi anni in Italia e in Europa, mentre le donne sindaco di Comuni italiani sono solo il 14% su una popolazione che vede il 30,6 milioni di donne – cioè la maggioranza della popolazione – contro il 28,7% di uomini. Se si sbircia verso i tavoli politici della sinistra, poi, ci sarebbe da giocare a “trova l’intrusa” per scovare qualche rara presenza femminile, poiché a dispetto di dichiarazioni di contiguità ai diritti delle donne, qui il potere resta solidamente maschile. E per finire: deve certo far riflettere che, espugnando un’enclave di norma dominata dagli stereotipi del virilismo, la sola donna leader in Italia guidi il partito più a destra di tutto lo schieramento politico. Sia pure con piglio, lessico e atteggiamenti che riecheggiano proprio quei modelli.

