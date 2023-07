La Rai sbarca a Napoli per presentare il suo palinsesto. L’occasione sono i sessant’anni del centro di produzione di Fuorigrotta, sul palco, il sindaco e il presidente della Regione Campania sottolineano, ciascuno a modo proprio, il rapporto di intrinsichezza che si è stabilito tra la città e questa importante struttura culturale nazionale. In effetti Napoli e la Rai conoscono un legame solido fin dalla remota fondazione della sede di via Marconi nel 1963, quando l’allora presidente del Consiglio Amintore Fanfani venne apposta in città per varare la nuova struttura, nove mesi esatti prima che Aldo Moro, il 4 dicembre, varasse il primo governo con la partecipazione attiva del Partito socialista.

Nasceva il cosiddetto Centrosinistra organico, carico di ambizioni e di speranze andate ben presto deluse. Lontanissimi da lì, con un governo di segno politico opposto, ancora sospeso però tra rinnovato progetto nazionale e autonomia differenziata, De Luca, nelle vesti di nuovo paladino dell’unità d’Italia, ha ricordato il valore della Rai come infrastruttura della nazione, asse portante della costruzione unitaria del paese, con una funzione analoga al ruolo che ancora svolgono le Ferrovie dello Stato.

Questo però è solo un elemento del quadro. Sul palco di via Marconi, è andato in scena uno spettacolo fortemente contraddittorio con quello che pure De Luca voleva evocare, la spinta trasformativa proveniente dalla politica, il governo come centro motore della trasformazione, programmazione, industria di Stato, modernizzazione, assunzione della questione meridionale come grande questione italiana. Questo di fatto fu il centrosinistra, almeno nelle sue ambizioni.



Il presidente della Regione Campania, prendendosi come al solito tutta la scena e concedendo al pubblico in sala l’attesissimo “momento Crozza” arrivato con i complimenti alla dirigenza Rai per la “sòla” rifilata a Mediaset con la Berlinguer, non ha esitato a dettare a presidente e amministratore delegato le sue linee di politica culturale, ha ottenuto da quest’ultimo, con larghi gesti del capo, una sorta di palinodia per il tentativo compiuto dall’azienda qualche anno fa di portare altrove la produzione Rai, ma soprattutto ha invitato con modi sicuri l’azienda a stringere la convenzione con la Regione per il recupero del glorioso edificio di Fuorigrotta. Insomma, una nuova Napoli dirigista, non più destinataria di provvidenze pubbliche, ma soggetto politico attivo della sua trasformazione. De Luca direbbe, un’autonomia al servizio della nazione e non del suo disfacimento.

C’è da nutrire qualche dubbio in proposito. Vale però la pena fermarsi un momento su questo passaggio, perché dice molto della condizione attuale della città e delle sue reali possibilità. Se la Rai degli anni Sessanta era una impresa con l’obiettivo di trasformare un paese ancora largamente arretrato nelle sue strutture materiali e nella sua cultura, e in particolare il Sud, e dunque vedeva in Napoli il centro dal quale muovere alla conquista delle terre remote dal moderno, oggi i rapporti sono radicalmente capovolti. E non perché il Mezzogiorno d’Italia abbia smesso di essere una questione, ma perché quello che definisce tale questione invece di essere cambiato può, più proficuamente, essere spacciato come grande racconto. La violenza, la povertà, una sentimentalità di tipo tradizionale legata alla permanenza di istituti sociali e costumi arretrati, tutto quello che in altri termini definisce nei modi propri dei nostri anni la questione meridionale smette di essere un residuo opaco da conquistare e abbattere e diventa un oggetto di narrazione. Da questo punto di vista, il più grande prodotto del Centro di Fuorigrotta, “Un posto al sole”, è emblematico. In “Un posto al sole” si affrontano tutti i problemi che riassumono la condizione meridionale, la prevaricazione e la violenza della malavita organizzata, la disoccupazione giovanile, i pregiudizi legati alle scelte sessuali degli individui.

Il successo di “Un posto al sole” ben oltre i confini cittadini e regionali sta proprio nella sua capacità di offrire agli spettatori un grande specchio della vita, là dove l’incontro tra i residui della tradizione e le spinte disgregative del moderno produce i maggiori attriti e conflitti: dentro lo spazio di un Sud immaginario, dove c’è la camorra dei vicoli e il fondo popolare della città diviso tra collusione e rivolta delle coscienze, dove l’inurbamento dei segmenti intellettuali della società rurale provinciale, la ragazza che studia veterinaria e vuole rendere moderna l’azienda di famiglia, oppure il giovane agricoltore virilissimo in apparenza, ma che cela una sessualità inaccettabile per le convenzioni del villaggio, mettono in moto processi di cambiamento.

Ecco, la grande novità di questi anni è che il Mezzogiorno, bene o male, è cambiato sotto i colpi della fatidica modernizzazione, il suo volto antico, andato in polvere con il terremoto dell’Ottanta, ha lasciato spazio ad una nuova realtà, più incerta e complicata, ma sicuramente distante anni luce da quella civiltà contadina che Moravia sorvolando il cratere del sisma aveva visto crollare. Ma non avendo più risorse, non essendoci più nemmeno uno straccio di progetto nazionale, al Sud non resta altro che fare della sua storia il contenuto di una industria tutta nuova, quella del racconto televisivo di massa.

La vera produzione del Sud di questi anni è la messa in scena di come il Sud stesso si sia fatto moderno. L’industria culturale nel nostro paese funziona essenzialmente narrativizzando l’ultimo grande processo di modernizzazione italiano. Se ci fate caso, un modo beffardo di far fruttare l’assenza di qualsiasi progetto reale di modernizzazione del Paese.