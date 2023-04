Che cosa resta del Centro ora che Renzi e Calenda hanno divorziato alla vigilia delle nozze? Le elezioni si vincono al Centro, dice un vecchio adagio della politica. È accaduto con la Dc dal ’46 al ’92. È accaduto nei trent’anni successivi con la dominanza di Forza Italia centrista nel centrodestra e di un ruolo determinante dell’ala cattolica dell’Ulivo nel centrosinistra. C’è stata poi la sbandata grillina e la vittoria della destra meloniana, con un contributo modesto ma decisivo di Forza Italia.

Sia pure fortemente ridimensionato, il Centro contava ancora fino alle elezioni del 2022. Adesso è scomparso nel Pd della Schlein: niente cattolici in segreteria (la prima volta nella sua storia) e un partito radicalmente spostato a sinistra.

Il Terzo Polo sembrava destinato a raccogliere (in prospettiva) gli scontenti del Pd e qualche profugo di Forza Italia. Ora non esiste più e sia Azione che Italia Viva rischiano di non superare lo sbarramento del 4 per cento alle prossime elezioni europee. (Nel 2014 Fratelli d’Italia arrivò al 3.9 e La Russa onorò una scommessa perduta tagliandosi la barba in diretta a “Porta a porta”). L’idea che Renzi avesse con la direzione del “Riformista” e con la “Leopolda” due armi estranee al Terzo Polo ha messo in allarme Calenda che rischiava di avere una leadership congressuale senza il controllo del territorio (dove Renzi è più strutturato) e con un alleato che certo non avrebbe rinunciato alla propria visibilità. D’altra parte era illusorio immaginare che Renzi alla sua età e col suo passato si sarebbe limitato alla sua fertile attività di conferenziere internazionale.

La verità è che i due si detestano e soprattutto non si stimano. Non c’era perciò alcuna possibilità di costruire una casa che reggesse alle prime, pallide intemperie della politica. È un peccato che sia finita così. Un Centro è sempre utile e oggi è il momento della storia italiana in cui è più vicino all’ininfluenza.