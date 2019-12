Niente per università e ricerca. E ora rifacciamo, se ne abbiamo la forza, tutti i discorsi sulla crescita del Paese, sull’economia della conoscenza, sul carattere strategico degli investimenti nel settore della ricerca, sull’importanza di fermare la fuga dei cervelli, sull’impoverimento demografico del Mezzogiorno, sul sottofinanziamento del sistema universitario.



Ed ancora: sul mismatch fra istituzioni accademiche e mondo del lavoro, sul diritto allo studio, sui giovani ricercatori, e via continuando.

Il fatto è che nella legge di bilancio, in approvazione in Parlamento, i tre miliardi su cui il ministro dell’Istruzione Fioramonti aveva fatto la sua scommessa politica («se non avrò tre miliardi per il mio ministero, mi dimetterò») non ci sono: ne manca uno, quello destinato al sistema universitario nazionale. Non importa ora cosa la sorte ci riserverà, se il ministro pentastellato si dimetterà per davvero oppure se, accusato il colpo, rimarrà comunque in viale Trastevere: dopo tutto, vi potrebbero anche essere ripercussioni politiche per un governo già in precario stato di salute, che il ministro, e il partito che lo ha indicato, deve pur valutare.

Ma questa valutazione non cambia il dato sostanziale, che nella manovra la voce “università” di fatto non compare. Ora, da dove nasceva il miliardo che Fioramonti chiedeva per il settore? Dal terreno perduto nell’ultimo decennio, nel corso del quale le risorse destinate all’università sono costantemente diminuite. Con lo stanziamento programmato da Fioramonti, il nostro Paese sarebbe tornato pressappoco ai livelli di finanziamento di dieci anni fa. Invece: niente. Invece è calato, nel decennio, il numero di ricercatori e docenti (per metà precari), si è ridotto il personale tecnico e amministrativo, e restano drammaticamente insufficienti le risorse per il diritto allo studio e le borse a sostegno degli studenti meritevoli.

È una situazione ben nota, che Fioramonti aveva dinanzi agli occhi quando è entrato in carica e per la quale si è battuto in questi mesi, senza successo. Di nuovo, però: il punto non è il destino personale del ministro, quanto piuttosto quello dell’Italia. Che non perde occasione di guardare con sgomento alle classifiche e alle statistiche che puntualmente fotografano una situazione preoccupante: le università italiane perdono posizioni nel contesto globale, le altre nazioni europee investono molto più di noi nella ricerca, lo squilibrio fra Nord e Sud rimane inalterato ed anzi si aggrava (gli Atenei nel Mezzogiorno perdono studenti a vantaggio di quelli settentrionali): tutto evidente, tutto assodato, ma anche tutto fermo. Salvo versare poi lacrime di coccodrillo al prossimo giro, alla prossima comparazione internazionale, alla prossima ricerca del Censis, alla prossima graduatoria delle agenzie di valutazione.

È, purtroppo, la fotografia del Paese. Per prendere in prestito un’espressione in uso nello studio dei sistemi ambientali, possiamo dire che ci siamo cacciati in una trappola ecologica, in una di quelle situazioni in cui cavandotela nel breve periodo ti stai in realtà scavando la fossa nel lungo. Così le manovre che di anno in anno si succedono tappano a mala pena i buchi – coprono gli aumenti dell’IVA, limano percentuali su questo o quel capitolo di bilancio, provano ad allentare un poco qualche vincolo finanziario e per il resto assecondano l’inerzia della spesa corrente –, ma, presi come siamo a turare le falle, rinunciamo in realtà a prospettare una visione strategica del Paese, a indicare gli asset materiali e immateriali dai quali dipende il nostro futuro, a ragionare sulla collocazione dell’economia italiana nella competizione internazionale.

È come se avessimo preso la celebre battuta di Keynes – nel lungo periodo saremo tutti morti – come un invito a fregarcene bellamente del futuro: del resto siamo o non siamo il Paese che mentre sega le speranze dei giovani ricercatori mantiene orgogliosamente quota 100? In realtà, la frase di Keynes non significa tanto che non bisogna mortificare le scelte nel presente in nome di un futuro incerto, quanto piuttosto che bisogna investire nel presente proprio per sostenere le nostre aspettative di futuro. Era insomma il contrario di quel che si crede: non un modo sbrigativo e un po’ incosciente per accantonare i problemi che il futuro può riservarci, ma quello di far dipendere il futuro dalle scelte che compiamo oggi.

Ma le scelte che compiamo oggi sono scritte nella manovra di bilancio, e dicono: niente per università e ricerca. La trappola è scattata, ahimè, e ci siamo finiti dentro.

