Champions, è un Napoli da favola

Super Napoli. Trenta giorni da ricordare, i primi di una stagione dalle bellissime prospettive. Inizio bruciante in campionato e in Europa. Il 3-0 a Glasgow è un deciso passo verso la qualificazione agli ottavi.

Sei punti, tre in più del Liverpool vice campione d’Europa umiliato al Maradona e dell’Ajax che gli azzurri affronteranno il 4 ottobre alla ripresa del mini torneo continentale. La missione scozzese è finita benissimo. Ampiamente meritata la vittoria sulla squadra più debole del girone (7 reti in due gare) che l’ha messa sul piano fisico per tentare di creare problemi a un avversario di superiore qualità. Che, infatti, ha prevalso con i gol di Politano, Raspadori e Ndombele, partiti dalla panchina e protagonisti nei minuti che gli ha concesso Spalletti: un segno del destino. E Luciano ha potuto sorridere aprendo il “pacco di Natale” trovato sotto l’albero di Ibrox Park. Ha sorriso lui e ha sorriso tutta Napoli, innamorata persa di questo gruppo che sta facendo vivere una favola azzurra.

Van Bronckhorst, l’allenatore olandese dei Rangers, aveva dimostrato una saggezza tattica superiore al celebre collega Klopp, che concesse spazi al Napoli nella prima partita del girone Champions prendendone quattro.

A Glasgow si è vista una squadra più coperta, con la difesa a tre e il centrocampista Lundstram pronto ad abbassarsi su Kvaratskhelia, che ha potuto lasciare poche tracce del suo talento nel primo tempo. È stata una partita tattica e dura, nella quale il Napoli si è perfettamente calato, andando subito vicino al gol: Zielinski si è fermato al palo, si è capito da questo che non sarebbe stata la sua serata. I Rangers hanno fatto una buona pressione e Meret è stato costretto a intervenire sempre con ottima scelta di tempo per proteggere la sua porta. Anche il Napoli costruiva, senza però concretizzare. E questa imprecisione al tiro emergeva clamorosamente nell’avvio del secondo tempo.

Inizio incredibile, con un rigore - concesso per il fallo di Sand, espulso, su Simeone - sbagliato due volte da Zielinski, che aveva in entrambe le circostanze tirato dal suo lato, il sinistro, quello che gli aveva portato bene nella partita col Liverpool. Nella prima occasione sulla respinta si era avventato Politano, segnando, ma era stato tutto annullato dall’arbitro Mateu Lahoz perché l’esterno del Napoli era entrato prima in area. Nella seconda, nessun azzurro era riuscito ad agganciare il pallone deviato dal quarantenne portiere dei Rangers. Ma in quell’area sarebbe accaduto altro, dopo pochi minuti.

Un altro fallo (braccio di Barisic sul tiro di Kwara) spingeva l’arbitro a concedere un nuovo rigore. Il frastornato Zielinski, autore di una doppietta contro il Liverpool, lasciava ai compagni il pallone. Lo accarezzava Kwara ma lo afferrava Politano, che dava una botta secca, imparabile. Così l’esterno suggellava un’ottima prestazione e si assicurava per il futuro il posto da titolare. Lozano, assente ieri per i postumi influenzali a Glasgow, è stato altalenante già nell’inizio di stagione mentre più concreto è apparso Politano, proprio lui che aveva chiesto di essere ceduto perché temeva di non avere spazio: bravi Spalletti e l’agente Giuffredi a convincerlo affinché non cambiasse squadra.

Trovando spazi più ampi, perché i Rangers in inferiorità attaccavano per cercare il pareggio, il Napoli obbligava gli avversari a commettere una notevole quantità di falli. E con esperienza riusciva a rafforzare il vantaggio conquistato con tanta fatica, dopo due rigori sbagliati e un gol annullato. Gran sinistro di Raspadori, alla seconda rete in quattro giorni, e poi Ndombele: entrambi appena entrati sul prato di Ibrox, dove intanto i 50mila si erano ammutoliti, come storditi da quella squadra che De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti hanno davvero saputo rendere europea.

Il Napoli è atteso domenica da un’altra bellissima sfida, sul campo del Milan dove non perde da otto anni. Lo spostamento della partita a Glasgow renderà più brevi i tempi di recupero ma Spalletti non è abituato a cercare alibi. Piuttosto, si concentra sulla partita con una delle altre due squadre che occupano il primo posto in classifica. È una leadership che Luciano vuole difendere nonostante sia costretto a rinunciare a Osimhen, fermatosi per infortunio muscolare. Certo, i problemi li ha anche Pioli, che nei prossimi 90’ dovrà fare a meno dello squalificato Leao - l’autentico punto di forza del Milan - oltre che degli infortunati Origi e Rebic. Ci vorrà personalità per affrontare l’onda degli 80mila del Meazza e il Napoli ne ha tanta. Intanto, il buon inizio in campionato e Champions ha riacceso la passione dei tifosi ed è stata riaperta dal club azzurro la campagna abbonamenti: dopo un’estate di freddezza e di tanti dubbi è una soddisfazione che la squadra merita. In questo mese ha dimostrato quanto sa essere affascinante e potente.