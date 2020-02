Charlie che vigila sul padrone ucciso dall'albero

«I cani siamo noi. Ed è ora che cominciamo a ululare»: ecco la didascalia appropriata per la foto (la pubblichiamo in prima pagina), scattata a Cava de’ Tirreni dopo il crollo di un albero costato la vita al dottor Gioacchino Mollo. La scrisse il grande José Saramago nel «Saggio sulla lucidità», e ora quella frase ci guida, ci viene incontro per mostrarci quello che il grande autore di “Cecità” sapeva cogliere nelle creature canine oltre l’abituale offuscamento della comune vista interiore. In questa foto si vede Charlie, tecnicamente un cane ma meglio identificabile in quanto amico sperduto senza il compagno, ucciso sotto i suoi occhi dallo schianto dell’albero, dopo l’ultima loro passeggiata. L’amico fedele sta accucciato ma vigile e non si muove di lì, immobilizzato nella postura in cui l’altro lo ha lasciato, con al collo ancora un guinzaglio che non dice prigionia né costrizione ma attitudine e abitudine ad allineare il proprio passo a quello dell’uomo per condividere tratti di strada e di vita. Lo sguardo che fissa nell’obiettivo fa intendere che di lì, dal luogo dove l’albero è crollato, anzi proprio da sotto a quell’albero, Charlie non prevede proprio di andarsene. Ora la sua cuccia è lì perché lì l’amico suo lo ha lasciato. Charlie appare spaesato – quante volte diciamo che i cani hanno espressioni umane di gioia e dolore, prossime al pianto e al riso? – allarmato ma anche irato. Irato al posto nostro, o come dovremmo essere noi oramai assuefatti a tutto, ecco perché ci aiuta la frase di Saramago. Lui gigantesco narratore era incline a disseminare nei suoi scritti di visionario dell’umano personaggi canini portatori di azioni e pensieri e sentimenti disattesi da chi di quella dimensione assume spesso e immeritatamente solo la forma antropomorfa, vivendo una vita più prossima all’animalità. Il cane Costante di “Levantado do Chao”, il cane delle lacrime di “Cecità”, sono portatori di pensieri chiaroveggenti, profondi, e di talenti umanissimi cui molti uomini hanno rinunciato. Per esempio, disimparando a ricambiare l’amore dei loro cani, anzi contraccambiandoli con gli abbandoni estivi, l’indifferenza, la strumentalità dei rapporti.



A dire della qualità alta di amore disinteressato di cui invece i cani più degli umani sono capaci sono del resto tante altre storie, e la prima antichissima viene dall’Odissea: è quella di Argo, primo tra tutti a riconoscere il suo padrone Ulisse nel mendicante lacero naufragato sulle rive di Itaca, per poi morire suggellando così un’icona di fedeltà paga del ritorno dell’amico tanto atteso. E molti ricorderanno la storia del cane Hachiko, racconto esemplare del legame con il padrone ripresa anche nel film omonimo interpretato da Richard Gere. Nella realtà, e anche nel film, Hachiko accompagnava ogni mattina il padrone alla stazione, al treno per recarsi al lavoro. E quando quello non tornò più, schiantato da un’emorragia cerebrale in ufficio, il cane continuò ad aspettarlo ogni giorno davanti al piazzale della stazione, fino al giorno in cui, in quel luogo, morì a sua volta. Il suo tempo si fermò lì, proprio come sembra essere accaduto al bellissimo cane Charlie. E per riannodare il filo dei pensieri alla foto, va detto che le parole dello scrittore portoghese sembrano una profezia su quest’immagine. Soprattutto il suo comandamento “è ora che cominciamo a ululare” si salda come un controcanto irato alla disgrazia avvenuta. Perché non può essere, non deve succedere che un albero si abbatta su una persona e la cancelli dalla vita: non è disgrazia ciò che nasce dall’incuria, per questo è vero che dovremmo essere noi i cani, e cominciare ad ululare contro questo.

