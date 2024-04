Per comprendere l’entità del declino dell’affezione all’esercizio del voto si pensi che, nel 1976, aveva votato il 93,4% degli aventi diritto. La radice del fenomeno è nella percezione dei singoli che il voto incida poco o nulla sulla vita reale. E che gli eletti, una volta raggiunto l’obiettivo, se ne stanno mille miglia lontani dagli elettori, disinteressandosi dell’interesse collettivo.

Le scene trasmesse in tv delle aule parlamentari semivuote con un oratore che urla alla luna certamente avvalorano la sfiducia del cittadino. Eppure se si pensa al dato pubblicato su The Economist, secondo il quale soltanto l’8 % della popolazione mondiale vive in Paesi democratici, il fenomeno dovrebbe essere inverso. Le persone che hanno la fortuna di vivere in democrazia si dovrebbero precipitare ad esercitare il diritto al voto, quintessenza del modello democratico. Il fenomeno pur investigato non mi sembra avere ad oggi una spiegazione convincente. E forse non la può avere essendo molto complesso, per la concomitante incidenza di più fattori. Fattori culturali, sociali, economici. Michele Ainis su Repubblica ha osservato: «Se vuoi un seggio in Parlamento, devi chiedere una grazia al tuo capopartito; dipende da lui, non dagli elettori. Altrimenti non assisteremmo a tutta questa ressa (e rissa) d’aspiranti candidati in ogni vigilia elettorale. Ecco, sta esattamente qui la ragione del non voto. In un sentimento d’impotenza, di frustrazione. Se il tuo voto non conta, perché mai dovresti scomodarti?».

Probabilmente questa è una parte della verità. Ma non tutta la verità. In fondo, più o meno, da sempre l’accesso al Parlamento è stato fortemente condizionato “dal capopartito” o dal capo corrente. Per non dire che l’elemento di conoscenza diretta dei candidati va scomparendo. Può capitare che un friulano venga candidato in Calabria. Certamente pesa sul senso di impotenza del cittadino anche l'incidenza delle grandi centrali finanziarie-industriali che da sole possono mettere in ginocchio il bilancio di una nazione. Rendendo quasi marginale il potere di intervento del governo. E figuriamoci di deputati e senatori. Ma probabilmente la radice profonda del problema è nella scomparsa, o nel depotenziamento, dei corpi intermedi. Che con la loro organizzazione capillare presidiavano i territori e curavano il rapporto quasi personale del mondo politico con i cittadini. Si pensi ai partiti. Ma non soltanto ad essi. L’ interesse per la politica si coltivava anche nelle sedi delle Acli, tanto per fare un esempio. O nella Fuci ( Federazione Universitaria Cattolica Italiana). Nei sindacati…

I tempi sono mutati. Si è affermata l’idea dei partiti (o delle associazioni) liquidi come risposta all’erosione delle vecchie strutture. Troppo rigide. Troppo legate a inviolabili postulati ideologici. Soprattutto con tempi di reazione pachidermici in contrasto con l’esigenza della velocità di comunicazione e di decisione. Che sono poi diventate determinanti con l’affermarsi della Rete. La quale ha cambiato pesantemente i costumi in ogni ambito. E certamente non poteva risparmiare la politica. Il problema è enorme. Rischia, diciamolo con chiarezza, di minare le basi del sistema democratico. Di veder ridotta la fiducia in esso.

Occorre dire che non si può chiamare il cittadino a esercitare la democrazia solo alle tornate elettorali, e poi liquidarlo dicendogli “ora che hai votato mettiti da parte che a te ci pensiamo noi”. Certamente la risposta non può essere piangere sul ricordo di orazioni, assemblee, dibattiti nelle sedi dei partiti o delle associazioni di un tempo. Niente di più pericoloso della nostalgia. E del voltar le spalle alla modernità. Come fare a ricompattare più ampie fasce di cittadini intorno all’esercizio delle prassi democratiche? Ricordando di essere dei privilegiati a vivere tra l’8% della popolazione mondiale che fruisce di un regime democratico e che quel privilegio, se non nutrito, lo si può anche perdere. La politica non può sottrarsi dallo sperimentare le possibili risposte. Hic Rodhus, hic salta.