Chiaia e Scampia, in arrivo le nuove telecamere

Sabato 3 Agosto 2019, 00:00

Arriva la videosorveglianza a Chiaia e Scampia. La giunta ha approvato su proposta dell’assessore Alessandra Clemente, gli interventi per il sistema integrato di videosorveglianza, che rientrano nell’Accordo di programma Quadro «Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania – Giancarlo Siani» stipulato nel 2003 tra il ministero dell’Interno, il ministero dell’Economia e delle finanze e la Regione Campania. Il sistema prevede l’installazione della videosorveglianza in città allo scopo...