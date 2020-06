La prova della formica

«La cicala e la formica» circolava con insistenza al tempo della Rivoluzione francese. La cicala rappresenta la nobiltà pigra e lasciva, che s’attarda nel canto con cui allieta le lunghe giornate estive; la formica è la trasfigurazione dell’umanità onesta e lavoratrice. La favola inscena il contrasto montante tra una classe debole e parassitaria - la nobiltà - e una produttiva - la borghesia, che in quegli anni s’affacciava con vigore sul tumultuoso palcoscenico della Storia. Ciò che distingue la cicala dalla formica è l’attenzione per le cose che saranno, per il futuro. La cicala si gode il presente. Non è previdente, non accumula cibo per l’inverno. La formica è disposta a faticare sotto gli strali del solleone in vista dei tempi magri che verranno.



La recente convocazione degli Stati generali, con il conseguente, inevitabile, clamore prerivoluzionario, non poteva che riattizzare le suggestioni così prepotenti nel racconto. Improprie per descrivere un conflitto tra nobiltà e borghesia che ha perso rilevanza, tali suggestioni sono oggigiorno più adatte a delineare il conflitto che gli Italiani hanno con se stessi, o con la propria classe politica, espressione dei loro appetiti più profondi.

Nelle scelte private gli italiani sono previdenti formiche. Tassi di risparmio persistentemente elevati fanno il paio con un indebitamento privato inferiore persino a quello della Germania e a quello di Paesi sedicenti frugali come l’Olanda, il cui debito privato è più che doppio in relazione al prodotto interno lordo. Nelle scelte collettive gli italiani si qualificano invece come spensierate cicale. Al futuro proprio non pensano. Tant’è che l’atteggiamento verso le risorse pubbliche si è tradizionalmente caratterizzato per una marcata frenesia da prebende, nella convinzione che l’attimo fuggente vada colto e che ogni cosa lasciata alla collettività sarà sottratta da altri.



Come ha di recente sottolineato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, citando Keynes – l’economista che per primo ha sostenuto la necessità che lo Stato spenda a debito nelle fasi di congiuntura negativa - l’azione di breve periodo non può che poggiare su di un’adeguata strategia di medio-lungo periodo.

Se nessuno degli invitati ai recenti Stati generali lo ha fatto in questi termini, suggerirei dunque di adottare il «test della formica» per valutare ogni singola misura che sarà posta in atto nelle settimane a venire. Sulla base di questo test sarebbe ad esempio bocciato un taglio dell’Iva, che non solo avrebbe effetti incerti sui consumi, ma avrebbe anche incerti effetti distributivi (gli effetti cui ci si abbarbica in questi giorni per giustificare, sulla base di ragioni di equità sociale, il taglio in questione). Un taglio che a parte essere temporaneo, sarebbe non selettivo.



Nel decidere il da farsi non è necessario spericolare la fantasia su sentieri impervi. È sufficiente una buona conoscenza della situazione italiana – largamente disponibile – e una certa dose di buon senso.

La strategia di medio-lungo periodo non può che incentrarsi sul recupero di produttività e sulla capacità del nostro sistema economico di crescere. Detto in altri termini, più poetici, occorre migliorare la nostra capacità di realizzare ciò che desideriamo. Per far questo è necessario investire sulle persone, sulla loro dotazione strumentale, sull’organizzazione complessiva di alcuni settori. Gli ambiti cruciali sono Pubblica amministrazione, Infrastrutture, Istruzione e ricerca, Sanità. Se bilanciati, gli interventi in questi settori potrebbero consentirci di tenere conto della debolezza del Mezzogiorno, non risolvendo la quale la fragilità italiana resta irrisolta.



In quel che segue mi limito a discutere la necessità di alcuni investimenti che certo supererebbero il test della formica, senza peraltro necessariamente penalizzare una cicala canterina.

Costruzioni. Alcuni studi suggeriscono l’esistenza di una correlazione tra le competenze acquisite dagli studenti nei test Invalsi e la qualità delle infrastrutture scolastiche. Dove le infrastrutture sono carenti, le motivazioni mancano, e le competenze non vengono acquisite. Un discorso analogo può esser fatto per la qualità delle infrastrutture sanitarie, al sud particolarmente carente, se non, in alcuni casi, disastrosa. Investimenti in questa direzione avrebbero un effetto immediato di sostegno al settore, ma anche un effetto sul capitale umano complessivo nel medio-lungo periodo. Una forza lavoro maggiormente istruita e sana è infatti più produttiva.

Giustizia. Durante la recente sospensione delle attività, molta attenzione è stata dedicata alla circostanza che la maggioranza degli avvocati italiani – e un numero consistente di notai - ha chiesto il reddito di ultima istanza.



Una circostanza certo rilevante, ma non quella che avrebbe dovuto dominare il dibattito. Di maggiore rilevanza è che la giustizia, civile e penale, è stata del tutto ferma, con grave danno per i cittadini e, soprattutto, per le imprese, che avrebbero forse barattato il ripristino dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con la possibilità di ottenere velocemente il pagamento dei crediti vantati. Le modalità di celebrazione dei processi sono invero ancora ben lontane dall’essere adeguate. Il processo telematico è ancora una chimera. Che non si potrà catturare in mancanza di un’adeguata dotazione strumentale e senza il sostegno di personale addestrato

Infrastrutture. Fa specie parlare di investimenti in banda ultra larga, per cui non è assicurata la copertura su gran parte del territorio nazionale, quando la rete dell’alta velocità al sud è ancora un misero filo interdentale che passa per Roma e Napoli e termina a Salerno. Ma occorre parlarne. L’Italia è molto indietro, con una copertura di circa un quarto dei potenziali utenti, contro il 60 per cento della media europea; il Mezzogiorno lo è ancora di più.



Passerebbero certo il test della formica gli investimenti di tutela ambientale che mirassero a salvaguardare il mare nostrum dagli sversamenti di plastica e liquami veicolati da fiumi di cui solo di recente s’è potuta ammirare la trasparenza. Oltre che coerenti con l’impostazione green che la Commissione europea pretende per l’utilizzo delle risorse messe a disposizione, sarebbe una modalità davvero sconvolgente per salvaguardare la bellezza su cui tutti dicono di voler puntare.





