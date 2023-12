Covid e influenza: arriva il picco stagionale, in aumento i casi ma è fuga dai tamponi: 8 malati su 10 non fanno i tamponi e nelle feste si rischia un nuovo caos negli ospedali. A complicare lo scenario la chiusura, durante le feste, degli studi dei medici di medicina generale. Già tra Natale e la vigilia le prime avvisaglie del pienone in tutti i pronto soccorso di Napoli e provincia. Solo posti in piedi nelle prime linee a Napoli e in provincia: al Cardarelli come all’Ospedale del mare, al San Paolo come al Pellegrini passando per Frattamaggiore, Giugliano, Pozzuoli, Castellammare.

Casi urgenti e meno urgenti dunque: politraumi, infarti, ictus, malori più o meno gravi ma anche indigestioni, vomito e diarrea associati a febbre per influenza o infezioni da Sars-Cov-2 spesso diagnosticati solo all’ingresso in ospedale mentre i controlli in farmacia col tampone sono sempre meno frequenti. Nella mappa dell’incidenza di infezioni respiratorie aggiornata ogni settimana dall’Istituto superiore di Sanità Napoli e la Campania, che risultavano in posizione migliore nelle prime settimane del monitoraggio avviato a metà ottobre sono ora, al 22 dicembre, maglia nera in Italia per numero di casi.

«Si registra, infatti, un sensibile aumento del numero di casi di Covid e sindromi influenzali e simil-influenzali - avverte Luigi Atripaldi, già primario del laboratorio di microbiologia dell’azienda dei colli e attualmente referente della Regione per i tracciamenti e i sequenziamenti virali. Nella cinquantesima settimana del 2023 l’incidenza di tutte le infezioni respiratorie a Napoli e in Campania è ben sopra la media delle altre regioni di 15,0 casi per mille assistiti ed è attestata a 20 casi per mille (quasi raddoppiata rispetto ai 12 della settimana precedente). «Si sottolinea - aggiunge Atripaldi - che a tale aumento concorrono diversi virus respiratori tra cui il Covid e non solo quelli dell’influenza. Attualmente il virus - continua l’esperto - non fa molti danni ma va attentamente monitorata la situazione epidemiologica perché ci sono pochi richiami vaccinali e sappiamo per esperienza che nella prima fase di un’onda epidemica il Covid ha sempre dato poche conseguenze cliniche salvo poi esplodere con l’aumento delle cariche virali circolanti. Chiaramente oggi il combinato disposto delle ripetute infezioni e della protezione dei vecchi vaccini ha attenuato fortemente le sue conseguenze cliniche rendendo L’impatto di Sars-Cov-2 quasi sovrapponibile a quello dell’influenza. Tuttavia c’è da tenere conto del fatto - conclude Atripaldi - che oggi il Covid, rispetto al passato, si aggiunge all’influenza e dunque i casi possono diventare molto più numerosi e determinare un forte impegno della rete di assistenza che durante le feste si indebolisce lasciando funzionanti solo gli ospedali. Bisogna tenere conto di queste variabili per prepararsi a un’ondata di richieste di aiuto tra fine anno e gli inizi di gennaio. Praticare il tampone, scegliendo quelli più sensibili ai nuovi ceppi di virus circolanti, come la variante “Pirola”, messa sotto osservazione dell’Oms, serve anche a limitare la circolazione dell’infezione e a proteggere le persone fragili».

L’incidenza di casi di Covid e di influenza è in aumento in tutte le fasce di età, soprattutto nei bambini al di sotto dei cinque anni in cui è pari a 38,0 casi per mille assistiti ma comunque inferiore a quella registrata un anno fa di questo periodo. La recrudescenza in corso ha raggiunto una soglia “molto alta”. Tra i virus influenzali, quelli di tipo A risultano prevalenti (98,5%) rispetto ai virus di tipo B e appartengono per la maggior parte al sottotipo H1N1 che sta provocando anche molte polmoniti non Covid.