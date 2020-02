Wenliang e Bozzuto, il destino beffardo di due medici eroi

Anche il dottor Wenliang, oftalmologo di Wuhan, diventerà un simbolo. Come lo divenne, suo malgrado, il dottor Giuseppe Bozzuto nella Napoli del 1656. Stessa passione, la medicina, e stesso destino: la gogna.



L’accusa di procurato allarme. Il pubblico dileggio. Il carcere. Fino alla beffa più atroce: il contagio. Come il dottor Bozzuto, che per primo diagnosticò il morbo a Napoli, lanciando un allarme che, per giorni e giorni, venne ignorato dalle autorità vicereali, allo stesso modo il 34enne Li Wenliang è stato dapprima screditato dalle autorità, poi minacciato dalla polizia, infine arrestato insieme ai sette colleghi che avevano messo in guardia amici e conoscenti: «Proteggete le vostre famiglie». Storie e destini incrociati, anche se nessun paragone è ovviamente possibile tra l’epidemia di coronavirus che sta facendo tremare il mondo e il Grande Flagello del 1656, che a Napoli provocò circa 240mila morti su un totale di 450mila abitanti.



Per molti giorni, la priorità dei funzionari di Wuhan è stata quella di evitare che in città si diffondesse il panico. Anziché informare subito la popolazione, si è preferito tenerla all’oscuro. Il 30 dicembre Li Wenliang scrive un messaggio bomba nel suo gruppo di ex studenti di medicina sulla popolare app di messaggistica cinese WeChat: a sette pazienti di un mercato ittico locale è stata diagnosticata una malattia simile alla Sars. Test alla mano, Wenliang spiega che all’origine della malattia vi è un coronavirus, la grande famiglia di virus che include la sindrome respiratoria acuta grave (la Sars). Nel giro di poche ore gli screenshot dei suoi messaggi diventano virali. Poco dopo l’allarme, Wenliang viene accusato dalla polizia di Wuhan e messo agli arresti, insieme ad altri sette colleghi, per aver diffuso «notizie false». Il 10 gennaio il medico eroe, nel frattempo riabilitato, tratta un paziente con il coronavirus e inizia a tossire; poi la comparsa della febbre il giorno successivo. Viene ricoverato in ospedale il 12 gennaio. Nei giorni seguenti, le sue condizioni peggiorano, al punto da dover essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Il primo febbraio è risultato positivo al coronavirus.



La gogna, per il povero dottor Bozzuto, durò molto di più. Prima di arrivare a Napoli, dieci anni dopo la rivolta di Masaniello, la morte nera era passata da Valencia, attraverso un bastimento carico di cuoio e altri pellami provenienti da Algeri. Il morbo si diffuse dal Lavinaio, a ridosso di piazza Mercato, dove abitava la famiglia di uno dei soldati che erano sbarcati in città a bordo della nave spagnola. Così Napoli, il giardino d’Europa, nel 1656 si trasformò in un teatro degli orrori. Il soldato che presentava i sintomi del contagio fu ricoverato all’Annunziata e ricevette le prime cure proprio dal medico Bozzuto, al quale bastarono pochi minuti per capire che si trovava di fronte a un appestato. Ma il suo allarme restò inascoltato: Bozzuto fu messo a tacere e sbattuto in galera alla Vicaria con l’accusa di aver diffuso notizie false. A prendere la scellerata decisione fu il viceré García de Avellaneda y Haro, conte di Castrillo, il quale temeva che riconoscendo lo stato di epidemia sarebbero venuti meno gli aiuti militari ai suoi compatrioti impegnati a Milano contro i francesi.



Le autorità sottovalutarono la gravità della situazione, e anziché correre ai ripari disponendo un adeguato cordone sanitario preferirono raccontare che infezioni registrate in città erano dovute a «porci e animali immondi». Anche i colleghi di Bozzuto scelsero di tacere la natura della malattia, temendo la reazione delle autorità. La colpa della diffusione del morbo fu data alle “spie” francesi, che vennero accusate di aver sparso misteriose polverine per sterminare i napoletani con il micidiale morbo. Che cosa ne fu del coraggioso dottor Bozzuto? Tra le scritture contabili del Banco dell’Annunziata del 1656 vi è un conto intestato al «dottor medico» Giuseppe Bozzuto: reca due accreditamenti del 9 febbraio e del 10 maggio di 14 ducati ciascuno, disposti in favore del coraggioso medico. Un modo, forse, per lavarsi la coscienza. L’epilogo fu quello più tragico: nelle squallide celle della Vicaria il dottor Bozzuto si contagiò, e nessuno dei suoi colleghi – temendo di incorrere nei rigori del viceré – mosse un dito per salvarlo.

