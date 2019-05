Circolo Posillipo, il presidente diserta la riunione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 11 Maggio 2019, 22:08

Resa dei conti al Circolo Posillipo. L’assemblea straordinaria dei soci è in programma stamane, in un contesto piuttosto pesante. Questo perché si tiene con il presidente Vincenzo Semeraro dimessosi dalla carica il 19 aprile scorso, che poi con una successiva missiva (affissa in bacheca il 7 maggio) informava il presidente dell’assemblea dei soci Guido Postiglione che non sarebbe stato presente oggi per impegni familiari e lavorativi assunti precedentemente e che avrebbe delegato un socio di leggere una sua...