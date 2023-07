Anche nella prima domenica con il nuovo orario, in Circumvesuviana regge il dispositivo per favorire la linea per Sorrento e quindi il viaggio ai turisti che da Napoli si dirigono in Costiera. Ma si sono registrati affollamenti alla stazione di piazza Garibaldi, dove ora arrivano anche quelli che solitamente usavano le fermate della periferia est di Napoli, ed è stata soppressa una corsa tra Vico Equense e Sorrento a causa di un treno andato in avaria.

Penalizzate ancora una volta le linee usate dai pendolari: la Ottaviano-Sarno, la Nola-Baiano, la Poggiomarino-Torre Annunziata. Qui ieri si sono concentrati i maggiori problemi, con decine di tagli alle corse, andati avanti per tutta la giornata. Nel pomeriggio sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno, che copre l’area vesuviana interna, tra soppressioni ed effetti del nuovo orario si è verificato un “buco” di oltre due ore durante il quale nessun treno è passato. Il disagio è stato segnalato sui social da alcuni pendolari. Eav ha istituito un servizio automobilistico sostitutivo: bus che hanno prelevato i passeggeri all’altezza delle stazioni ferroviarie e hanno effettuato l’identico percorso dei treni. Un accorgimento che, tuttavia, non ha messo la Circumvesuviana al riparo dalle polemiche, con i comitati dei pendolari sempre più intenzionati ad intensificare le proteste. «Noi difendiamo il diritto dei cittadini alla mobilità, non chiediamo miracoli» dice il portavoce di uno dei comitati, Enzo Ciniglio.

All’origine delle difficoltà di ieri c’è, innanzitutto, la mancanza di personale. In molti hanno rifiutato di fare le ore di straordinario, ancora necessarie nonostante stiano entrando in servizio nuovi capitreno e macchinisti. Altri, invece, erano in ferie. Risultato: è stato impossibile coprire tutti i turni ed è stato necessario ricorrere alle soppressioni delle corse. L’azienda ha, così, deciso di tagliare le linee meno battute per favorire quella affollata di turisti, che peraltro in estate fa registrare numeri record. Del resto, un ordine di servizio diramato da Eav ai dipendenti qualche giorno fa conferma che la tendenza dell’azienda è quella di privilegiare il servizio che porta in costiera sorrentina. In quell’ordine di servizio si fa riferimento ai treni in “tripla composizione”, cioè composti da tre vagoni, la massima capienza possibile in Circum. Considerando la disponibilità di 67 treni, quelli in tripla composizione andranno a coprire solo la tratta sorrentina, mentre le altre tratte dovranno accontentarsi di treni in doppia o unica composizione. Anche se, come pure potrebbe accadere data la vetustà del materiale rotabile, i treni disponibili dovessero diminuire, quelli in tripla composizione resterebbero sulla Napoli-Sorrento e i tagli riguarderebbero solo le altre linee.

Il rifiuto dello straordinario da parte dei dipendenti non è, comunque, una forma di protesta. La “fuga” dai treni è figlia di alcune difficoltà che colpiscono anche i viaggiatori: per esempio la mancanza di aria condizionata in moltissimi vagoni e i problemi che si riscontrano nel tragitto, con porte che si bloccano, rete ferroviaria non sempre efficiente, guasti improvvisi. Molti capitreno e macchinisti hanno scelto, dunque, di rimanere a casa la domenica piuttosto che sobbarcarsi il turno straordinario. Resta il fatto che il nuovo orario è partito senza un accordo con i sindacati, parte dei quali venerdì ha anche proclamato uno sciopero. A settembre il tavolo della vertenza dovrebbe riaprirsi, anche perché l’orario potrebbe essere prolungato.