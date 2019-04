Sesso in Circum, test sui cellulari. Il pm: «Video hot nell'ascensore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Aprile 2019, 00:00

Non ha fornito particolari utili a risolvere il giallo, un caso legato a quei sette minuti in cui si consumano atti sessuali tra una giovane donna e tre 19enni. Convocato in Procura, l’indagato non ha fornito elementi utili a chiarire se qualcuno ha filmato un video durante il presunto stupro nella stazione della vesuviana. È l’ultimo tassello dell’inchiesta sul sesso all’interno dell’ascensore della Circum di San Giorgio a Cremano, sulla presunta violenza sessuale nei confronti di una 24enne di...