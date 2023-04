La rimozione è un potente meccanismo di difesa psichica. Cancellare per non vedere. Un po’ come dimenticare. Andare oltre. Se alle cose non pensi più, è come se le cose non fossero mai avvenute. Ma la rimozione è esattamente il contrario della presa di coscienza, ed è solo quest’ultima che guida qualsiasi cambiamento. Solo guardando in faccia alla realtà si può avere la speranza che questa cambi.

Quindi, se il nostro obiettivo è sopravvivere, rimuoviamo pure: dopo un delitto così atroce e assurdo, come quello di Francesco Pio, ad opera di un altro Francesco Pio, 18 anni il primo, 20 il secondo, copriamo di segatura le macchie di sangue e cancelliamo il file dalla memoria. In fondo siamo bravi in questo. Ma se l’obiettivo è vivere, quindi riprenderci la vita, quindi opporre alla morte la cultura della vita, allora bisogna ricordare: tenere bene a mente, accendere la memoria, tenere puntate le luci del ricordo, che siano da monito, che spingano a cercare le strade, che diano una direzione, che ci facciano capire. Che poi è l’unica strada per trovare, al tempo stesso, giustizia e senso: non solo quello che è accaduto ma tutto quello che non deve più accadere.

È un bene, quindi, questa fiaccolata di Mergellina, a un mese da quella drammatica notte di sangue, ancora inspiegabile, nella sua tragica banalità, ma così ovvia nella sua ripetitività. Un mese fa, questo giovanissimo pizzaiolo di Pianura. Ma qualche anno fa, il ferimento della piccola Noemi, in piazza Nazionale. E anni fa il delitto di Annalisa Durante, a Forcella. E Silvia Ruotolo, all’Arenella. E tanti altri ancora.



Vittime più innocenti di quanto non siano sempre innocenti tutte le vittime. Ricordare, quindi. Il valore della memoria, non come rituale, che somiglia molto a dimenticare, che è anche un po’ archiviare e celebrare: il valore, invece, di cercare verità e cambiamento. Mergellina, in questo, oggi assume quasi un significato simbolico. Le evidenze investigative le consegnano un curioso ruolo di crocevia di questa sorta di palio criminale dei quartieri, ad opera di giovanissimi armati che, ad uso social, sembrano aver scelto i nuovi baretti – gli chalet – come luogo di duello. Quelli di Traiano contro quelli di Ponticelli. Con pistole o coltelli, sguardi affilati, corpo a corpo, il colpo in canna.

Ma Mergellina dice anche qualcosa in più: come l’illegalità piccola, diffusa, tollerata riesca, poi, col tempo, con la potenza minuscola e testarda di un batterio, a diffondere focolai sempre più ampi, fino alle esplosioni di violenza. Quanta tolleranza si è avuta verso l’illegalità in quella zona a valle di Posillipo? Chalet che hanno fatto più o meno quello che volevano, con tavolini e sedie, venditori ambulanti, parcheggiatori abusivi, sosta selvaggia, schiamazzi, scorribande notturne, veri e propri gran premi di Formula 1 su viale Gramsci, piazza Sannazaro, e il lungomare. Musica fino a tardi, alcol a pioggia, senza controlli, vigilanza quasi del tutto assente, soprattutto dopo mezzanotte. Così, col tempo, passo dopo passo, tassello dopo tassello, si afferma la legge del più forte, si oscura il sistema di regole e di rispetto, si issa un nuovo vessillo, che è quello della prepotenza, della violenza, e quando si comincia così – si sa – poi si finisce inevitabilmente al peggio: arretra la civiltà delle regole, arretra lo Stato di diritto, e avanza una terra di nessuno, dove i comportamenti non rispondono che a leggi interne, quasi tribali, segnando un passaggio perfino ovvio dall’illegalità alla criminalità. Così ovvio, che per non cogliere la connessione, bisogna davvero decidere di chiudere non un occhio, ma tutti e due, e vivere così, alla cieca. Con la rimozione: non pensi al problema, e il problema sparisce. Ma è un’illusione. I problemi si moltiplicano e a un certo ti mangiano la vita. Accendere le fiaccole, quindi, per vedere tutto e non negare niente. Così si volta pagina.