Le luci serali dello skyline si fondono e si confondono con quelle del Natale e della festa. Stando al colpo d’occhio fatto di grattacieli e balli, di renne e cappelli rossi, quello inaugurato ieri al Centro direzionale si configura come uno dei più originali villaggi natalizi metropolitani del 2022, e non solo a livello napoletano. Un mix allegro e pop, spazioso ma accogliente. È dello stesso avviso anche l’assessore alle Attività Produttive e al Turismo di Palazzo San Giacomo, Teresa Armato, presente all’evento: «Sembra di stare a Manhattan - sorride, mentre un gruppo di bambini di una scuola di danza si esibisce tra le luminarie della city a Est di Napoli - Tenevamo a questa iniziativa, ed è solo un primo passo per il rilancio di quest’area, che sarà una delle sfide principali dell’anno prossimo».



Diciotto stand di artigianato, cibo e laboratori didattici culinari per i più piccoli, decine di Babbo Natale e di relativi assistenti pronti a “raccogliere” i desiderata dei bimbi. Tutto allestito in piazza Salerno e lungo i vialoni centrali della City. Un evento a sera fino al 20 dicembre (si parte dal Coro Gospel di oggi). Ma, soprattutto, il villaggio rappresenta la possibilità di far diventare il Centro direzionale quello che, in realtà, già sarebbe: una location in grado di offrire spazi, parcheggi e divertimento. Se il turismo, per quanto benvenuto e portatore di indotto, congestiona Decumani e zone simili, la messa a sistema della city non potrà che aggiungere qualità alla vita dei napoletani. Non a caso, nonostante la pioggia del tardo pomeriggio di ieri, erano oltre cento le persone accorse a salutare il nuovo villaggio natalizio partenopeo aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. «Negli stand arriveranno, ma tra oggi e domani a causa del maltempo, artigiani della ceramica, cibo - spiega Luigi De Simone della Didou Eventi, organizzatore della fiera - E poi ci saranno stand di animazione e di laboratorio, del legno, del cioccolato e dei biscotti. Insegneremo ai bambini a realizzare dolci a forma di Babbo Natale. Oltre al Coro Gospel di oggi, ci sarà un evento ogni sera, compresa una cover band di Bobby Sinclair». Tanti dei commercianti della zona resteranno aperti anche oltre l’orario d’ufficio, per cogliere l’indotto del villaggio.

L’attenzione sul Centro direzionale è alta in queste settimane, dopo la campagna lanciata da “Il Mattino” per il rilancio dell’area. Il villaggio natalizio di piazza Salerno, infatti, è stato realizzato grazie a una partnership tra Comune e Municipalità 4. «Sono molto contenta di questa animazione natalizia al Centro direzionale - prosegue Armato - Ci tenevo molto e l’avevo promesso a me stessa e al territorio. Mi piacerebbe che quest’area diventasse anticipatrice del futuro della città. Per farlo, bisogna portare qui la vita serale, e non parlo necessariamente della movida impattante. Servono però locali accoglienti, in cui i residenti della city o chi arriva da altri quartieri si possa intrattenere fino a tardi». Perché questa prospettiva si trasformi in realtà, però, sarà essenziale la messa in funzione della metro (linea 1), promessa dal sindaco Manfredi entro la prossima primavera. «Il sindaco - conclude l’assessore - ha un impegno importante sull’area Est della città, e il Centro direzionale è il fulcro di questo progetto». «Serve dare un segnale alle famiglie per tornare a vivere questo luogo - dice Maria Caniglia, presidente della Municipalità - questo villaggio è completamente gratis per le famiglie, e si trovano ampi spazi anche per parcheggiare. Abbiamo coinvolto diverse scuole in questa iniziativa. E, una volta finite le feste, speriamo di poter rendere il Centro direzionale un polo fieristico fisso di Napoli». Le potenzialità ci sono tutte. E da ieri c’è anche un villaggio natalizio.