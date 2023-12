La classifica annuale sulla qualità della vita nelle città italiane vede Napoli scivolare al 105° posto, praticamente terz’ultima. A prendere sul serio le pagelle del principale giornale economico del nostro Paese, dunque, peggio che a Napoli si vive solo a Caltanisetta e a Foggia. Come interpretare e leggere questo dato così negativo e impietoso? Sicuramente Napoli e provincia hanno numerosi problemi.

Ma già sovrapporre statisticamente queste due realtà – Napoli e la sua provincia – è una forzatura metodologica. Capiamo bene che gettare in un unico calderone Napoli e il Napoletano sia un’esigenza accademica, ma di fatto è un errore “scientifico”, perché queste due entità non sono affatto omogenee, e questo è un altro aspetto ancora – ora non affrontabile – dell’eterna “questione napoletana”.

Secondo il “Sole 24 ore”, dunque, a Napoli si vivrebbe malissimo. E nessun cittadino onesto intellettualmente e di buon senso potrebbe, in effetti, sostenere che Napoli sia un paradiso terrestre. I problemi, ripetiamo, sono tanti; e, a leggere attentamente i singoli parametri, si scopre che a Napoli le principali criticità hanno a che fare con la qualità del lavoro, dell’occupazione, della produzione della ricchezza e, soprattutto, con il tema della sicurezza.

Da questo punto di vista Napoli “sta inguaiata”. Furti, rapine, cause civili, tasso di litigiosità: Napoli è una città troppo insicura, e su quest’aspetto, purtroppo, nessuno può pensare di proporre soluzioni facili, perché il problema è antico, per non dire antichissimo.

Si prenda il dato sulle rapine. Peggio di Napoli c’è solo Milano. Ma Milano, nella classifica definitiva, risulta ottava. E questo perché, rispetto a Napoli, la qualità dell’occupazione, dei servizi e del sistema produttivo è altissima. Ma non si pensi che Milano sia più sicura, anzi. E questo è uno dei tanti paradossi di questa classifica. Si pensi, tanto per rimanere nella classifica sulle rapine, che la città nella quale ne avvengono meno in tutta Italia è Vibo Valentia.

Purtroppo i dati positivi di Napoli su cultura e turismo non contribuiscono a migliorare il dato complessivo della classifica del “Sole 24 ore”. Anche se va rivelato che per indice di lettura Napoli – e il Napoletano – è al 95° posto a livello nazionale. Non proprio entusiasmante, per una grande capitale culturale del Mediterraneo. In una città che usa ogni tre parole la parola “cultura” questo dato va analizzato con maggiore allarme e autocritica.

E tuttavia questa classifica fa sorgere un interrogativo di grande rilievo. Quest’anno, al primo posto, si è classificata Udine. Terz’ultima, ripetiamo, Napoli. Ma come mai se a Udine si vive benissimo e a Napoli malissimo, a Napoli si fa fatica a trovare una casa dove abitare, e tutti vogliono venirci a vivere o andarci in vacanza? Udine è città nobile, ordinata e civile. Una città di grande spessore amministrativo ed etico. Ma avete mai sentito dire a qualcuno “voglio vivere a Udine”? E non si dice questo per sminuire una nobile città o per assolvere una città come Napoli abitata da tanti “diavoli” e infestata da demoni di ogni tipo. Ma per sottolineare una contraddizione; o, probabilmente, la parzialità conoscitiva di simili classifiche che, nel mentre parrebbero fotografare una situazione “oggettiva” – e qui gli elementi oggettivi sono tanti e incontrovertibili –, di fatto non riescono a cogliere l’essenza di un luogo, ovvero la sua anima.

Ripetiamo, tutti si sentano chiamati in causa per contribuire a rendere Napoli e il Napoletano più civili e progrediti. E nessuno si compiaccia in maniera irresponsabile di buchi neri e arretratezze che rendono difficile – a volte impossibile – la vita quotidiana dei napoletani. Ma come si fa a pensare che Napoli sia terz’ultima città italiana per qualità della vita se il mondo è pieno di persone che sognano di venire a Napoli – o, addirittura, di viverci? Se davvero fosse così invivibile, Napoli, allora gli affitti dovrebbero essere bassi, le case sfitte, il turismo scarso.

E invece non c’è nemmeno un seminterrato che non venga affittato lautamente. È talmente ambita, Napoli, che bisognerebbe farne almeno un’altra per ospitare tutti coloro che sognano di venirci a vivere.

Queste classifiche sono certamente utili per le classi dirigenti, ma non riescono a fotografare, ripetiamo, l’anima di una città. Per il semplice fatto che l’anima non si può fotografare. Come fotografare, infatti, le infinite seduzioni e malinconie di Napoli? Come trasformare in numeri certi scorci, certe voci, certi stupori improvvisi? Non lo si dice per retorica o per autoassoluzione. Ma per amore di verità. Perché sono milioni e milioni – a partire da chi scrive – le persone che sognano, da sempre, da Buenos Aires a Pechino, di venire a Napoli, di tornarci, di viverci. Confinare Napoli al 105° posto per qualità della vita in Italia è come mettere in panchina Maradona solo perché si è allenato mezz’ora meno degli altri calciatori o perché ha messo qualche chilo in più.