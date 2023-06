Qualche fan è all’opera da ieri mattina pronto a provarle tutte per incontrare Chris Martin e la sua band. Gli ammiratori dei Coldplay si aggirano nei dintorni del Maradona, tra le decine di camion in sosta nei piazzali vicini allo stadio nella speranza di vedere arrivare le star del pop-rock all’interno dell’impianto, magari per un sound-check di prova. Aveva scelto Sorbillo sul lungomare, ieri sera, Martin per il suo primo approccio con la città. Sui marciapiedi che costeggiano l’ex San Paolo qualcuno si sta già organizzando per seguire il concerto on the road, che partirà domani alle 19, «magari da qui sentiremo la musica», sospirano sorridendo i tanti che non sono riusciti a procacciarsi il biglietto, le cui vendite sono state polverizzate in pochissimo tempo. Intanto, sul fronte ordine pubblico è stato varato il dispositivo di traffico ad hoc per domani e dopodomani. Attesa a parte, c’è anche qualche neo: se dall’assessorato ai Trasporti del Comune viene confermato il prolungamento fino alle due delle corse nei giorni del concerto, giovedì 22 è previsto uno sciopero della cumana e della circumvesuviana dalle 9 alle 13.



Dopodomani, giovedì 22, dunque, secondo e ultimo giorno di show dei Coldplay a Napoli, non sarà semplice raggiungere Fuorigrotta di mattina. Per quella data «è stata proclamata un’azione di sciopero aziendale di 4 ore, dalle 9 alle 13 - come si legge sul sito di Eav - dalla Unione sindacale di base, avente le seguenti motivazioni: comandata turni, vertenza personale treni linee beneventane e Piedimonte Matese».

Non sarà una mattinata semplice neppure per i maturandi, che in quelle ore sosterranno la seconda prova dell’esame di Stato. Ma sono migliaia i “turisti musicali” in arrivo in città da ogni parte d’Italia. E la maggior parte di loro userà proprio il treno: da qui la scelta di prolungare la sola linea 2 che collega la stazione alla periferia occidentale di Napoli. Corse fino alle due di notte, nelle serate dei Coldplay.

Per la due giorni della band londinese all’ombra del Vesuvio, Fs Italiane, in accordo con Regione e Comune, ha disposto un’intensificazione della linea 2 per oltre 20mila posti aggiuntivi, 40 corse supplementari in partenza da Napoli Campi Flegrei, 20 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 20 verso Pozzuoli, fino alle due di notte. Per evitare disagi, la biglietteria di Campi Flegrei resterà aperta in via eccezionale fino all’1 di notte, la fermata di Piazza Leopardi sarà invece off-limits dalle 21 sia il 21 sia il 22.



Dopo la festa scudetto Fuorigrotta torna la casa di un grande evento. Il quartiere e la città hanno risposto bene, durante le celebrazioni per il terzo tricolore azzurro. Ora dovrà invece affrontare un test che rende, di fatto, la capitale della musica mondiale per due giorni. Sarà intensificata la presenza delle forze dell’ordine: «Il piano sarà commisurato alla portata dell’evento internazionale», le parole dell’assessore alla Sicurezza di Palazzo San Giacomo, Antonio De Iesu. Quanto alla viabilità, la municipalità Bagnoli-Fuorigrotta ha varato un dispositivo di traffico che prevede fino al 2 luglio una serie di disposizioni valide anche per mercoledì e giovedì (dopo i Coldplay, il 28 giugno al Maradona si esibirà infatti Tiziano Ferro).



Ecco il piano, realizzato in funzione dell’ordine pubblico e dell’allestimento del grande palco azzurro che occupa già parte del prato dello stadio. Previsto, dunque, per domani e dopodomani, il divieto di transito in via Luigi Tansillo e in via Francesco Galeota per consentire lo svolgimento degli eventi canori. Fino al 2 luglio, dalle 7 alle 22, il limite massimo di velocità è di 10 Km/h con pannello integrativo riportante la dicitura “passo d’uomo”. Revocate le strisce blu in via Tansillo e Galeota.

Divieto di transito, a eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine, di Protezione Civile, dei titolari di varchi carrai autorizzati, dei veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona in via Tansillo alla confluenza con via Galeota, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature.