Colibatteri, bocciate due spiaggie a Sorrento e quattro a Ischia

Giovedì 5 Settembre 2019, 00:00

L’estate sta finendo, ma l’allarme inquinamento lungo le coste del Napoletano resta alto. Sono due in penisola sorrentina e addirittura quattro sull’isola d’Ischia le spiagge giudicate non balneabili dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpac). Il motivo? Batteri fecali oltre i limiti di legge. Confermata la bocciatura per gli arenili dell’ex Cartiera e della villa comunale, a Castellammare, oltre che per la zona nord della foce del fiume Sarno, a Torre Annunziata. Al Capo di Sorrento gli...