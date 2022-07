Come sardine anche nel Golfo di Napoli, tanto traffico e niente regole

Ieri pomeriggio, percorrendo via Aniello Falcone, lungo una delle curve più panoramiche della città, guardando l’orizzonte, sembrava che Napoli avesse svuotato, come per un incantesimo, tutto il suo tradizionale traffico stradale direttamente in mare, riempendo il golfo di barche come di solito di auto sono piene le vie. Come dentro uno specchio, le strade erano deserte e il mare era colmo. La confusione della terraferma sembrava essersi spostata quasi in blocco nelle acque, sostituendo auto e motoveicoli con i natanti, come se una mano gigante dall’alto avesse scosso la città e lasciata scivolare, per inerzia, tutta la vita nel Tirreno. Era impressionante osservare ieri, come lo è sempre di più, soprattutto nei week end, il numero di imbarcazioni che solcava il golfo, sia sotto Posillipo, nella conca stretta tra Coroglio e Mergellina, sia sul lato di Santa Lucia e Castel dell’Ovo. Una vera e propria autostrada del mare, con natanti che visti dall’alto, sembravano disegnare traiettorie pericolose, tanto erano vicini uno all’altro: ma la prospettiva inganna, come a volte nei cieli tra le scie degli aerei, e lo scontro che sembra inevitabile diventa poi un gioco di simmetrie e di sovrapposizioni.



Ma il caos era evidente, al punto che guardando lo spettacolo veniva da chiedersi quanto mare riuscisse ognuno di quei bagnanti a sentire per sé, ad avvertire come naturale e liberatorio, dentro quel mucchio di fumi, schiume, scie, cime, ancora, rumori, schiamazzi, ondulazioni costanti. Ma quando abbiamo cominciato a mettere in mare tutte queste barche? Di chi sono? Chi le usa? Considerato il costo, sia del natante sia della sua gestione – dal rimessaggio invernale all’ormeggio, al carburante per le uscite -, la barca resta un oggetto di lusso, anche quando è minima ed essenziale.

Eppure la città di mappatella ha ormai, nei fine settimane estivi, quasi più imbarcazioni in mare che motorini sulle strade. Lo dice il colpo d’occhio e lo dicono anche i dati ufficiali riportati ieri sulle pagine del Mattino: Napoli seconda al mondo, dopo Hong Kong, per densità di traffico marittimo, in tutte le sue articolazioni, dalle navi da crociera a quelle merci, dai mezzi di collegamento come traghetti e aliscafi alla nautica da diporto, quell’arcipelago di gozzi, gommoni, motoscafi, che rappresentano anche la parte più pericolosa e indisciplinata delle vie del mare. Abbiamo avuto questa curiosa capacità, a Napoli: non solo trasferire, per volume e quantità, il traffico stradale in acqua ma anche portare nel golfo quella stessa indisciplina, quell’artigianato della legalità, quel fai-da-te delle regole che adoperiamo sull’asfalto. L’arbitrio di decidere, dentro una sorta di autoregolamentazione, quando il divieto è perentorio e quando è tutto sommato interpretabile; quando l’obbligo è da rispettare e quando tutto sommato si può violare.



È la solita danza anarchica a cui sulle strade siamo tristemente abituati, con la differenza che in mare tutto diventa più complicato: più difficili i controlli, che pure ci sono (10mila verifiche della Capitaneria negli ultimi mesi; oltre 800 violazioni rilevate); più difficili i soccorsi; più difficili le manovre stesse. Una frenata su strada ha i suoi effetti, una nelle acque del mare apre tutt’altro scenario. Ecco, quindi, che quella immagine di un caldissimo sabato napoletano da via Aniello Falcone, con tutte quelle barche a puntellare come acne il volto azzurro di Napoli, si trasforma da piccola magia in un nuovo problema. Garantire la sicurezza, rispettare le regole, non inquinare, fare la manutenzione ai propri mezzi, non violare zone protette, non sovraffollare, rispettare il mare come dovremmo rispettare noi stessi. E tutta intera – acqua inclusa – la nostra città.