È una guerra senza fine. Il settore del commercio alle prese con la concorrenza sleale di vendite illecite da contraffazioni e servizi illegali. È l'illegalità che, secondo l'indagine di Confcommercio con l'istituto Format-Research, costa alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi qualcosa come 38,6 miliardi e mette a rischio 268mila posti di lavoro. Un dato che conferma, se ve ne fosse ancora bisogno, quanto la sicurezza e la legalità siano valori da calcolo economico, quanto assicurarla aiuti i fatturati aziendali.

Lo studio di Confcommercio deve suonare da campanello d'allarme per capire come, nelle città, assicurare controlli, istituire sistematici servizi di repressione contro le attività commerciali abusive e i prodotti contraffatti sostengano le imprese. Anche perché questi controlli alimentano un circolo virtuoso nel pagamento dei tributi locali, creando fiducia sull'azione della pubblica amministrazione e liberando redditi che si riflettono sulle imposte che contraffazione e servizi illegali di certo non assicurano.

Sul Mezzogiorno, la ricerca di Confcommercio fa comprendere quanto il timore delle imprese commerciali sia indirizzato in prevalenza sul crimine organizzato, se l'usura e il racket sono i reati che preoccupano di più. La dice lunga il timore per l'usura del 24,9 per cento e delle estorsioni del 20,6 per cento superiore al dato nazionale. Sono i due «reati specie» delle mafie locali, che sui prestiti a usura creano i presupposti per impossessarsi di piccole attività in difficoltà e sulle estorsioni traggono molti dei loro guadagni illeciti. Un dato che fa riflettere, se messo al confronto con il timore minore per reati come furti, rapine e aggressioni. Significa che al sud preoccupano di più i reati caratteristici delle camorre locali e meno quelli da allarme sociale tipici della criminalità comune. Una riflessione da mettere in relazione alle statistiche criminologiche nazionali che vedono città del nord, come Milano, in testa alle classifiche sulla criminalità comune, mentre il sud mantiene il triste primato sui reati tipici delle mafie.

Al di là dei timori sulle differenti tipologie di reati, nello studio di Confcommercio colpisce il dato alto sulle vendite di prodotti illegali. Se le strade sono piene di borse con marchi contraffatti, di cianfrusaglie cinesi che nessuno sequestra, i negozianti che pagano le tasse ne vengono danneggiati. Anche se al sud, secondo lo studio di Confcommercio, solo il 59,8 per cento rispetto al 62,8 per cento nazionale si sente penalizzato da abusivismo e contraffazione. Probabilmente, è un dato da leggere come maggiore tolleranza e sottovalutazione del fenomeno, se invece i consumi di prodotti contraffatti e servizi illegali sono di più al sud per il 24,9 per cento. Su questo, sarebbe semplicistico elencare la raffica di luoghi comuni sul Mezzogiorno che, per risparmiare, compra più prodotti fasulli, o su un mercato che al sud ha meno reddito da spendere e quindi preferisce risparmiare acquistando produzione illegale e contraffatta. Dietro i numeri, c'è la grande questione della legalità, percepita, vissuta e da assicurare in tutto il Paese. Una questione che al sud diventa scommessa di sviluppo. Lo dimostra un'altra statistica, quella del ministero degli Interni sui sequestri di prodotti contraffatti tra il 2018 e il 2022. Ai primi quattro posti ci sono Lazio, Lombardia, Toscana, Veneto. Quindi centro-nord.

Quinta è la Campania, settima Sicilia e ottava Puglia. Non significa che ci siano meno merci contraffatte in vendita per le strade del Mezzogiorno, ma che le forze di polizia, nazionali e locali, hanno forse agito di meno. Probabilmente, credendo che i sequestri di merce ai poveri extracomunitari sia attività residuale e di minore allarme sociale rispetto ad altri reati più gravi. Eppure gli effetti economici di questa illegalità sono comunque da allarme. L'extracomunitario è l'ultimo anello di una catena, quello che guadagna spiccioli, rispetto a interessi economici di piccole aziende, grossisti, spesso legati a clan della camorra, che guadagnano illegalmente e alterano il mercato. Passando dalle regioni alle città, i sequestri, sempre accertati dal Ministero dal 2018 al 2022, hanno visto al primo posto Roma, poi Firenze, Venezia e subito dopo Napoli.

La sequenza è illuminante, perché si tratta proprio delle metropoli con più affluenza turistica in Italia, dove la vendita di merce contraffatta trova maggiori opportunità di mercato. E dove, quindi, l'attenzione e i controlli dovrebbero essere più attivi. Non esiste sviluppo e economia nel futuro, senza risolvere la questione della legalità. Facendo rispettare sempre le regole di gestione imprenditoriale (contratti di lavoro, costi tecnici, licenze) e di mercato. Il timore maggiore dei reati di usura e estorsioni al sud significa che va fatto uno sforzo per migliorare il contesto sociale generale e l'attività di prevenzione criminale, se non si vuole arrivare all'assuefazione sulla realtà delinquenziale. Non può esserci abitudine all'illegalità, il cambio di paradigma al sud è anche questo.