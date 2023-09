«Via San Biagio dei Librai ormai la chiamano via San Biagio dei Falsai», sospira con un amaro gioco di parole il gestore di uno dei bar della storica via nel cuore di Napoli. La stradina di presepi e libri, in realtà, è ormai la viuzza delle bancarelle abusive. Il fenomeno salta agli occhi anche altrove, da via Toledo alla stazione, dal lungomare a via Chiaia, da via Duomo fino al molo Beverello. Col boom turistico permanente, tutte le zone clou della città sono diventate il regno del tarocco, tanto che le associazioni di categoria, in un report fornito al Mattino, annunciano «il record di sempre di venditori ambulanti all’ombra del Vesuvio – esordisce Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e vicepresidente nazionale della stessa Confesercenti – Stiamo parlando di oltre 1000 abusivi attivi quotidianamente sul territorio cittadino». Un business da capogiro, che sottrae al mercato legale «una cifra che si avvicina al milione e mezzo di euro al mese». Come sottolineato anche dall’assessorato comunale alla Legalità, senza un inasprimento delle pene per i venditori del falso, difficilmente si otterranno risultati nella lotta al fenomeno.

Al momento, infatti, la normativa prevede una multa di appena «200 euro» in caso di controllo. Sanzione che però non viene praticamente mai riscossa. Gli ambulanti, infatti, proprio come i parcheggiatori abusivi, risultano spesso nullatenenti e sfuggono alle punizioni. In caso di condanna, non sono solvibili. Per questo, nel contrasto al falso, si punta al «sequestro delle merci».

Non solo parcheggi, b&b e dipendenti senza contratti nei locali: il mercato abusivo fiorisce di questi tempi anche nel fake con numeri senza precedenti. E costituisce, naturalmente, un interesse cospicuo anche per la malavita. Un impero del “nero” che toglie introiti alle casse comunali o ai negozianti in regola col fisco. E che favorisce l’illegalità e il lavoro oscuro. «Sono dappertutto – continuano i commercianti del centro – nelle location più famose ormai si fatica perfino a camminare».

È un’anarchia generale, questa del suk di bancarelle, che attira sempre più indotto. Sostanzialmente, i venditori ambulanti si dividono in due grandi, classiche, categorie. «Gli asiatici, cingalesi o pakistani, vendono giocattoli e cover per smartphone – spiega Antonino Della Notte, presidente di Aicast –. Gli africani vendono borse. Nell’area di via Partenope impazzano i primi. I secondi, invece, si concentrano in via Caracciolo e smerciano cinte, occhiali e borse false di marche importanti. Sempre più turisti comprano da loro oggetti di questo tipo. Di conseguenza, vengono sottratti svariati milioni di euro ai negozi regolari, che pagano fitti altissimi e tasse. Solo tra via Partenope e via Caracciolo, si alternano nel corso della giornata svariate centinaia di ambulanti non in regola. Notiamo che la polizia municipale procede con i controlli, ma il fenomeno è molto difficile da arginare».

Le strade centrali di Napoli sono un tappeto di lenzuola di merce tarocca, un mercato illegale ininterrotto. Tra cover, giocattoli luminosi, ninnoli, cinture, occhiali da sole, borse a 30 euro, cappellini a 10 (diffusi specialmente nella zona del molo Beverello, dove l’ombra è spesso una chimera), c’è anche una terza categoria di venditori abusivi, non meno nota delle altre due, composta per lo più da napoletani. Parliamo dei venditori di corni, santini e calzini, che impazzano per le vie dello shopping e del boom turistico cercando di scucire soldi ai vacanzieri che, sempre più spesso, come ricordo del soggiorno partenopeo si portano a casa il “gadget tarocco”.

«La presenza dei signori del falso è imponente nelle vie del boom turistico – aggiunge Schiavo – sono oltre un migliaio. Il prezzo medio di cravatte o borse è di 15 euro. Riteniamo quindi che stiano togliendo dal mercato reale oltre un milione e mezzo al mese. Secondo il nostro report sono circa in 1000. E in un giorno, guadagnano in totale 50mila euro, con una media di 50 euro per ciascuno. Si tratta di uno schiaffo ai tanti commercianti che stanno dalla parte dello Stato e della legalità. Servono leggi punitive, che non consentano a questi soggetti di ristendere le lenzuola appena sono passati i vigili».



Siamo in via Toledo, intorno alle 12, nella distesa di lenzuola e bancarelle che offrono migliaia di oggetti fake. Passa una pattuglia della polizia municipale. Scatta la fuga dei venditori ambulanti, che nascondono le merci e iniziano lo slalom tra i turisti. Dopo qualche minuto, però, eccoli di nuovo ai loro posti: è la solita corsa a guardia e ladri, che però si risolve quasi sempre a vantaggio degli abusivi. Se l’escalation del fenomeno è dovuta al boom turistico, a livello legislativo il problema è strutturale.



Proprio su questo nodo interviene l’assessore alla Legalità di Palazzo San Giacomo, Antonio De Iesu: «Il tema dei venditori abusivi è molto sentito – esordisce – ne stiamo parlando in commissione Legalità. Ci concentreremo nella lotta al fenomeno con un piano straordinario. Allestiremo una task force della polizia municipale composta da 10 unità, che opererà in via Toledo, via dei Tribunali, ai Quartieri Spagnoli, piazza Garibaldi. La strategia è quella di sequestrare la merce, perché la contravvenzione di circa 200 euro purtroppo non è uno strumento efficace per combattere il mercato del falso, che è certamente cresciuto con l’aumento dei vacanzieri a Napoli. Le sanzioni, infatti, non possono essere riscosse: i venditori ambulanti sono spesso extracomunitari e nullatenenti. Per loro, insomma, vale lo stesso discorso che si fa per i parcheggiatori abusivi. Proprio ieri mattina c’è stato un servizio contro le bancarelle irregolari a Porta Nolana».

Anche l’altra notte si sono intensificati i controlli della municipale. In Corso Novara, i caschi bianchi di San Lorenzo hanno inseguito e arrestato un 43enne pluripregiudicato che aveva sottratto denaro e cellulare a un ragazzino. Scene di vita ordinarie, nella città capitale del falso.